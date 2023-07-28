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洛阳夫妻教练 带队夺得8枚金牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.28 22:21

　　今年的省运会田径比赛上，洛阳夺得28枚金牌，创造历史。其中，刘鹏和赵敏这对洛阳教练夫妻，训练出的队员夺得了8枚金牌，成为名副其实的金牌教练夫妻档。

　　今年33岁的刘鹏老家山东，在河南一所高校就读时接受过系统的中长跑训练。今年32岁的赵敏曾是省田径队的重点队员，主攻中长跑项目。两个年轻人，在共同代表河南省参加全国大赛的时候相识了。

　　“能跑，长得还这么漂亮，一下就被她吸引了。”10年后，回忆起初遇的情景，刘鹏依旧笑得很开心。

　　那次比赛结束回到河南，刘鹏总是找各种理由去看望赵敏。对刘鹏死缠烂打式的追求，赵敏起初并未在意，直到一年后，她才被这个执着的小伙子打动。后来，两人结束爱情长跑，在2015年双双被引进到洛阳市田径体校，拿起了教鞭。

　　那个时候，洛阳田径虽强，但是“偏科”严重，尤其是中长跑项目，是块短板。李鹏和赵敏接过教鞭后，建立中长跑队伍，并在洛龙区一所中学的田径训练点开展驻训，方便学校周边的孩子们就近接受训练……就这样，这对夫妻开始了长达八年的选苗育苗历程。

　　每天早晨5点起床，带着队员跑12公里，等学生们去上文化课了，刘鹏赵敏再赶往县区学校，挖掘可塑之才。到了下午4点半，一天中的第二堂训练课就又开始了。

　　中长跑项目训练周期长，训练量大，不仅要能吃苦，还要耐得住寂寞。从有氧训练到混氧训练再到无氧训练，是个循序渐进的过程。运动员开始只能跑5圈，最后能跑到50圈，这是一个经年累月的过程，需要有恒心和毅力。

　　“夏天顶着室外40度高温，冬天冒着雨雪，一年到头不停歇。”赵敏说，长跑一旦中断，心肺功能就会下降，竞技状态就会随之下滑。

　　一些队员吃不了苦，中途放弃，但是更多队员坚持了下来。比如，本次省运会中夺得两枚金牌的洛阳17岁女孩伏梦佳，已跟着刘鹏和赵敏训练了7年，因为成绩优秀，目前已经入选了省队。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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