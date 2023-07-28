省十四运会洛阳获得“双丰收”

28日晚，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会圆满落幕。洛阳代表团在本届省运会上表现出色，获得运动成绩和精神文明双丰收。

28日晚，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会圆满落幕。洛阳代表团在本届省运会上表现出色，获得运动成绩和精神文明双丰收。

闭幕式上，省运会组委会授予洛阳市政府河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会突出贡献奖；授予洛阳、郑州、开封等18个代表团体育道德风尚奖。组委会还公布了省十四运会青少年竞技组综合奖牌榜前八名代表团名单依次如下：郑州、洛阳、焦作、安阳、漯河、新乡、开封、周口。

本届省运会前期比赛自今年6月开赛，洛阳市代表团共有1600余名选手参加各项目比赛。其中，1167名运动员参加竞技体育24个大项比赛，454名运动员参加群众体育项目19个大项比赛，是历届省运会组团参赛规模最大的一次。