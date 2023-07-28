狂欢开启！省运会闭幕式在隋唐洛阳城定鼎门遗址举行

今晚8点，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式在隋唐洛阳城定鼎门遗址举行。现场欢呼声此起彼伏，璀璨灯光点亮整个夜空，一场“天街狂欢夜”拉开帷幕。 今晚8点，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式在隋唐洛阳城定鼎门遗址举行。现场欢呼声此起彼伏，璀璨灯光点亮整个夜空，一场“天街狂欢夜”拉开帷幕。 本届省运会闭幕式紧紧围绕“欢乐的盛会、团结的盛会、感动的盛会、继往开来的盛会”这一主题，以带给所有参与者共情体验为主线，以城市文旅地标“定鼎门——天街沿线500米”为活动场地，采取行进式表演、注重沉浸式体验，以双舞台形式完成仪式环节，增强观演者与表演者的互动性，打造一场“行进、沉浸、互动式”的文体盛宴，让大家在热闹欢快、轻松自在的氛围中，享受一场精彩的“草地音乐节”“体育嘉年华”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 张锐鑫 郭飞飞 李雅君 文/图)