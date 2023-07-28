首次亮相！省十四运会青少年竞技组“工商银行杯”霹雳舞比赛举行

25日至26日，省十四运会青少年竞技组“工商银行杯”霹雳舞比赛在洛阳市体育中心自行车馆精彩举行。
25日至26日，省十四运会青少年竞技组“工商银行杯”霹雳舞比赛在洛阳市体育中心自行车馆精彩举行。
激情比“舞”
开场表演
25日至26日，省十四运会青少年竞技组“工商银行杯”霹雳舞比赛在洛阳市体育中心自行车馆精彩举行。这是霹雳舞项目确定入围2024年巴黎奥运会之后，首次亮相河南省运动会。比赛设男子甲组个人、女子甲组个人两个大项，共有来自全省15支省辖市(示范区)代表队的97人参赛。经过两天比赛，洛阳选手斩获女子甲组个人的银牌。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山/文 李冰/图）
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