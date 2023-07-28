一人夺得三枚田径金牌！洛阳姑娘期待披上国家队战袍

26日，濛濛细雨中，省十四运会青少年竞技组田径比赛迎来了女子青年组4×100米接力的决赛。

26日，濛濛细雨中，省十四运会青少年竞技组田径比赛迎来了女子青年组4×100米接力的决赛。赛道上，一直落后的洛阳姑娘们把最后一棒交到了张馨戈的手中。她毫不松懈，奋力直追，在距离终点线5米处完成反超，为洛阳田径队再添一金！同时，她也拿到了省运会个人第三枚金牌。赛后她在个人的微信朋友圈里留言：省运会不留遗憾，既然答应了要把接力金牌留在洛阳，那我一定做到！

从陪练走上冠军领奖台

出生于2005年的张馨戈，即将年满18岁，练习田径项目将近7年。本届省运会上，除了跳远、接力两个项目之外，她还夺得了女子100米栏的金牌。这枚跨栏金牌是本届省运会洛阳第16枚田径金牌，刷新了洛阳代表队单届省运会15枚田径金牌的历史纪录。

“比赛的过程全力以赴，颁奖之后才知道是第16金，意义重大，感到特别荣幸。”时隔两天，回忆起当时夺冠的情景，张馨戈依旧激动。

张馨戈在小学阶段被教练相中，进入洛阳市田径队，起初是给跨栏队员当陪练。练了没多久，她在跨栏项目上的天赋展现出来，于是从陪练转为重点队员接受培养。

训练不到两年，张馨戈参加了全省青少年田径比赛，获得女子乙组100米栏冠军，成绩是15秒23。彼时的张馨戈才13岁，身高已近1.7米，拿到第一个全省冠军，让她感到惊喜，也坚定了她走体育道路的信心。

2021年，张馨戈在省中学生田径锦标赛上以14秒38夺得女子100米栏冠军，并打破洛阳市中学生纪录，成为洛阳田径界一颗冉冉升起的新星。