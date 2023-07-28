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江凌与深圳和而泰公司董事长刘建伟举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.27 16:34

　　27日，市委书记江凌与来洛考察的深圳和而泰智能控制股份有限公司董事长刘建伟举行工作会谈，双方围绕加强数字产业、智慧农业等领域合作进行深入交流，达成广泛共识。

　　江凌表示，数字化时代的加速到来，推动产业变革、社会变革加速演进，并催生出诸多产业发展新赛道。深圳和而泰公司深刻洞察数字化时代发展趋势，深耕市场多年，技术先进、成果丰硕，与洛阳合作前景十分广阔。希望双方在优势领域加大合作力度，积极探索在产业服务、公共服务等领域行之有效的商业运营模式，把应用场景更好转化为产业项目，为现代化洛阳建设增势赋能。洛阳将成立专班、优化环境，明确牵头单位、县区职责，全力做好智慧农业、数字产业、智慧养老、智慧教育等领域对接工作，全力以赴推动务实合作取得更加丰硕的成果。

　　刘建伟表示，深圳和而泰公司与洛阳合作基础良好、合作领域广阔，对来洛投资兴业充满信心。下步，将抢抓数字化时代发展机遇，充分发挥技术优势，深耕洛阳、谋求合作，扎实推动双方在更大范围、更多领域、更深层次开展务实合作，实现互利共赢，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

　　王军、牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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