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龙门实验室理事会第三次会议召开 江凌、樊会涛、张锐、孔留安出席
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.26 09:15

　　昨日，龙门实验室理事会第三次会议召开，听取实验室工作进展和下一步工作计划汇报，研究经费预算管理、薪酬体系构建等事项，对进一步做好实验室建设运营工作提出要求。

　　省委常委、市委书记、龙门实验室理事长江凌，中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛，省科技厅厅长、省科学院党委书记、龙门实验室副理事长张锐，河南科技大学校长、龙门实验室副理事长孔留安等出席会议。

　　龙门实验室自去年3月揭牌运行以来，以“立足中原、智造中国、装备世界，为国家科技自立自强贡献河南力量”为使命，聚焦新材料与智能装备领域的战略性前沿性基础研究、共性关键技术攻关和产业核心技术研发，从零起步、谋篇布局、架梁立柱，整体建设、科研工作、人才引育、成果转化等工作扎实推进，已从过渡期建设全面进入实质性运行阶段。

　　江凌在讲话中对前一阶段实验室体系建设、运营机制完善、人才团队招引、科研项目开展等工作成效给予充分肯定。他指出，龙门实验室是省委省政府支持洛阳打造的重大创新平台，正处在建设运营的关键阶段。要加大实验室基础建设力度，加快构建“一总部、两基地、多支点”的实验室体系，注重与大院大所和龙头企业建立紧密合作关系，在更大范围内汇聚创新资源；加强科研基础条件建设，在充分论证的基础上，尽快完善重大科研基础设施和大型科研仪器，推动开放共享，提高利用效率；立足新型研发机构定位，加快形成更加顺畅高效的运营机制。要聚焦关键课题开展研究，始终站位全省大局，结合全省重点打造的7个先进制造业集群和28个现代化产业链，紧盯新材料和智能装备领域，系统梳理创新需求，科学遴选研究项目，着力强化市场化、企业化运作思维，真正让人才跟着课题走、资金跟着项目走，为提质发展传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业提供有力支撑。要加大实验室开放合作力度，善于整合省科学院、高水平大学等创新资源开展联合攻关，注重联合龙头企业开展横向课题研究，完善成果转化机制，营造开放创新生态，着力形成优势互补、合作共赢的发展格局。要遵循科研规律，加强科研经费预算管理，健全资金支出监管机制，切实把好项目关、资金关，把科研经费花在刀刃上。要加快建立与新型研发机构相匹配的薪酬体系，更好引进创新人才和团队，充分激发科研人员创新活力，引领实验室建设运营实现更大突破。

　　会前，与会代表还深入龙门实验室进行观摩考察，详细了解实验室总体建设布局、创新活动开展等情况。

　　龙门实验室理事会成员、省直有关单位负责同志，副市长任丽君等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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