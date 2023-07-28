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省运会举重比赛落幕 洛阳队跻身金牌榜首
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.25 21:10

　　在刚刚结束的省十四运会青少年竞技组“中原银行杯”举重比赛上，洛阳队以3金1银3铜的成绩位居该项目各参赛队金牌榜之首，创下近几届省运会最好成绩。

　　在本届省运会举重比赛上，洛阳举重队表现可圈可点，其中，熊跃军以超越全国青年纪录的成绩勇夺开幕式后洛阳代表队首枚金牌。接着，洛阳选手赵月华以抓举126公斤、挺举148公斤、总成绩274公斤的佳绩夺得男子甲组67公斤级金牌，田小华以抓举123公斤、挺举145公斤、总成绩268公斤的成绩夺得男子甲组81公斤级冠军。

　　此外，洛阳选手王夏婷勇夺女子乙组76公斤以上级银牌，王振华、史孜涵、管继恒三人，分获男子甲组96公斤以上级、男子乙组96公斤以上级、男子甲组96公斤级三个项目的铜牌。

　　“举重项目上取得金牌数第一，今年的成绩有突破！”洛阳市青少年体育训练中心有关负责人介绍，成绩的背后离不开洛阳经验丰富的教练员队伍，比如，20年如一日扎根一线举重训练的莫军教练，正是其中的典型代表。多年来他一直吃住在训练基地，指导队员们打好基本功，为洛阳举重队在全省大赛上的稳定表现，付出了一腔心血。

　　“举重项目选材特点是身材匀称，身体比较结实。”说起本行，性格木讷的莫军反倒轻松自在。这些年，在培养后备人才方面，他和教练团队经常往县区的中小学校跑，通过培养兴趣的方式，激发孩子们训练的热情。

　　举重比较苦，是一项不断挑战自我，提升自我，成就自我的过程。训练中，教练不仅要关心队员的食宿行，保障孩子们的营养均衡和身体素质，还要及时掌握孩子们的心理健康状态，经常沟通交流，对不良情绪开展心理疏导。莫军表示，洛阳举重队未来将加强与外地的交流，吸收借鉴先进的训练和教学经验，为洛阳培养出更多优秀人才。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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