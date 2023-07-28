彰显“洛阳温度”！省残运会推出温暖服务

日前，省内规格最高、规模最大的综合性残疾人运动会在洛阳正式启幕。洛阳多部门通力合作，相关工作人员和志愿者倾情奉献，通过热情周全的服务、完备及时的保障，温暖和激励着残疾人运动员们安心参赛，放手一搏，进一步彰显省残运会中的“洛阳温度”。

日前，省内规格最高、规模最大的综合性残疾人运动会在洛阳正式启幕。洛阳多部门通力合作，相关工作人员和志愿者倾情奉献，通过热情周全的服务、完备及时的保障，温暖和激励着残疾人运动员们安心参赛，放手一搏，进一步彰显省残运会中的“洛阳温度”。

残疾人在体育运动中远比健全人付出更多、遇到的挑战更大，因此需要更加完善的无障碍环境。

根据比赛项目及场馆实际情况，此次宜阳县早早因地制宜制定改造方案，对该县体育中心“一场两馆”及宜阳二高体育馆进行无障碍设施改造，随着一连串台阶“变身”缓坡，一件件扶手成功架设，一条条盲道焕然一新……一个更加便于残疾人出行的整体环境正在当地加速形成。

为让运动员们有宾至如归的感觉，该县围绕其下榻的汉庭酒店、香樟树酒店、楠江酒店等精心设置，在每个酒店均配备2名接待保障责任人、2名安保人员和2名医护人员，实行24小时住勤服务，并推动各家酒店专门设置残疾人通道，增加残疾人指示牌，同时对酒店内各项无障碍措施进行提升。

对于运动员刘文来说，在洛比赛的日子格外温暖——比赛场馆处训练室旁边配备着无障碍卫生间，各出入通道、门的宽度都适合通行，在训练和比赛结束后来到餐厅就餐，则能看到当地特色菜品如烧鸡、凉皮等一应俱全，还有以牛羊肉为主的多种优质蛋白质供应。

“近日赛事密集，大家都很辛苦，所以我们在食品供应上兼顾营养均衡、烹饪健康、色味俱佳，并提供了个性化用餐服务，力求让运动员们吃得卫生、吃得健康，助力他们在赛场上取得好成绩。”省残运会后勤保障组成员孙二辉表示。

连日来，各项赛事如火如荼推进，充分彰显了全省残疾人自强自立乐观向上的精神风貌，与此同时在赛场内外飞扬的“志愿红”，也成为本届残运会的一抹亮色。

在今年的比赛中，坐式排球首次亮相省残运会赛场。在运动员们用精彩发挥进行激烈对决的背后，离不开竞赛志愿者陈婉英的辛勤汗水。

在每场比赛中来回奔波、擦地、捡球，抛球……一场比赛下来，虽然腰酸背痛成为家常便饭，“但能够有这样的机会服务比赛，令人特别骄傲，我将继续竭尽所能，全力保障赛事顺利进行。”陈婉英说。

省残运会志愿服务部具体负责人张慧博表示，截至目前，宜阳县已在省残运会赛事中投入志愿者580余人次，重点围绕赛事交通保障、赛事咨询、协助运动员出行等领域开展专项服务。在18日至28日集中赛事期间，该县将继续组织志愿者参与赛事保障，全力以赴做好各项赛事保障工作，为残运会提供优质高效服务。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 田义伟 冯荣国 文/图）