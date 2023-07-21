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省运会“郑州银行”杯象棋比赛落幕 洛阳获得2个二等奖2个三等奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.24 22:28

　　24日，省十四运会社会组·省辖市组“郑州银行”杯象棋比赛在新安县体育中心体育馆落幕。

　　据介绍，本次比赛采用人均超过3平方米的大场地，为选手营造了舒适的比赛环境，大大减少了选手之间的相互影响。在比赛记时方面，比赛采用“高规格”的“60+30”计时办法。60分钟是基本用时，然后每方走一步加30秒。这种将全国个人赛常用的计时方法用在省运会上，可以让大家充分思考、充分发挥水平，尽量不因用时不足留下遗憾。

　　共有来自全省18支代表队的108名棋手参赛，棋手们按年龄分为老年组、公开组两个组别，其中老年组设个人赛一个项目，公开组设个人赛、团体赛两个项目。

　　经过4天角逐，洛阳代表队获得2个二等奖和2个三等奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 张怡熙 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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