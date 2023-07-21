金牌数已超历史最好成绩！洛阳田径队已夺得17金

24日下午，省十四运会青少年竞技组田径比赛进行了跨栏项目的两场决赛，两名登场的洛阳选手不负众望，分别夺得女子青年组100米栏和男子青年组110米栏两个项目的金牌。至此，洛阳代表队在本届省运会田径项目上的金牌总数已达17枚，创历届省运会之最。

24日下午，省十四运会青少年竞技组田径比赛进行了跨栏项目的两场决赛，两名登场的洛阳选手不负众望，分别夺得女子青年组100米栏和男子青年组110米栏两个项目的金牌。至此，洛阳代表队在本届省运会田径项目上的金牌总数已达17枚，创历届省运会之最。

因为近期举办大运会的缘故，田径女子100米栏项目备受瞩目。24日举行的女子青年组100米栏的比赛也不例外，比赛之前各路媒体就携带长枪短炮，静候在赛道旁。

张馨戈夺得意义非凡的第16金

17时许，女子青年组100米栏比赛率先开赛。张馨戈在此前的跳远比赛中已经为洛阳队夺得一枚田径金牌，在24日当天的100米栏预赛上，她以第一名的成绩总领群芳。当天下午的决赛上，随着发令声响起，张馨戈如利剑一般冲出起点，蹬地、起跳、跨栏动作一气呵成。一个、两个，跨过4个栏架后，张馨戈的领先优势已非常明显，现场响起了阵阵呐喊声，她继续加速，一鼓作气将领先优势扩大至3个身位，一路领先，以13秒41的成绩率先冲过终点。赛后经过确认，该成绩达到运动健将水平，距国际健水平将仅有0.1秒差距。

田径项目第16金！这是洛阳田径队在本届省运会上意义非凡的一枚金牌，标志着洛阳超越上届省运会15枚田径金牌的历史最好成绩。

李奕漾夺得第17金

而洛阳田径选手的夺金之路并未停歇。几分钟后，男子青年组110米栏决赛大幕拉开，头戴防风眼镜的洛阳小伙李奕漾出现在第4赛道。比赛开始后，他大步流星，风驰电掣般越过10个栏架，以13秒67夺得该项目金牌，也将洛阳田径队省运会金牌纪录刷新至17枚。

据介绍，张馨戈和李奕漾均为洛阳田径领域今年涌现出的新星，两个人都在中学时代来到原洛阳市田径体校(现并入洛阳市青少年体育训练中心)接受田径训练。两个人在中学时代就展示出了雄厚的实力，在2021年河南省第二十八届中学生田径锦标赛上，张馨戈曾以14.38″的成绩获得女子100米栏冠军，并打破由自己保持的洛阳市中学生纪录；李奕漾曾在河南省第二十八届中学生田径锦标赛上以2.05米的成绩获得男子跳高冠军，并以14.48秒取得男子110米跨栏项目第一名。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 李伟 涂晓洛）