河南省第七届运动会于1992年9月23日至28日和10月10日至17日分别在焦作市和平顶山市举行。

第七届省运会

两个主赛场同样精彩

河南省第七届运动会于1992年9月23日至28日和10月10日至17日分别在焦作市和平顶山市举行。此次运动会开河南体育之先河：不仅设了两个主赛场，而且设置了27个比赛项目，共有3000人参赛，均超过往届省运会。

和第六届省运会相比，本次焦作赛区的参赛代表队中新增加了漯河代表队。经过6天的角逐，全部比赛共产生521枚金牌，其中郑州、洛阳和焦作分获前三名。而在平顶山赛区的比赛中，各代表队以行业系统组团参赛。来自电力、煤炭、铁路、交通、机械电子、商业、金融、物资、邮电等35个行业的400多名运动员参与其中，充分展示出河南体育发展的深度和广度。

在本届赛事中，超、破纪录的人数和项目数均创历史新高，一些重点和优势项目中涌现出来的体育新秀，逐渐成为河南体育腾飞的栋梁之才。

第八届省运会

与国际、国家级体育项目接轨

河南省第八届运动会于1996年9月17日至23日在新乡市举行。这是一次规模较大的体育赛事，共有包括运动员、教练员、裁判员、竞赛工作人员、代表团团部人员在内的4600余人参加。

本届省运会开始注重与国际、国家级体育项目进行战略接轨，除保留航海模型、航空模型和武术等河南传统强项外，其余竞技项目均为奥运会和全运会项目。此外，为了鼓励更多代表队参加三大球项目，本届省运会的球类成绩全部按4倍积分计算。最终，郑州获得金牌总数第一，洛阳紧随其后。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）