“乒”出精彩！省残运会兵乓球比赛持续推进

23日，省残运会乒乓球比赛在宜阳县第二高级中学篮球馆进入第二个比赛日。

23日，省残运会乒乓球比赛在宜阳县第二高级中学篮球馆进入第二个比赛日。

此次比赛按照肢体残疾组、听力残疾组、智力残疾组3个竞赛组别，共设17个项目。来自全省的18支代表队72名运动员向17个单项冠军发起挑战，整个赛事将于27日上午结束。

比赛当日，运动员们在赛场上熟练地接发乒乓球，在空中划出一道道优美的弧线。双方你来我往，动作充满爆发力。

在该项赛事中，洛阳共派出8名运动员参赛，比赛项目包括男子单打、女子单打、女子双打和男女混合双打等。根据赛事安排，当前运动员们还处于男子单打、女子单打循环赛阶段。

洛阳队教练陈玉霞表示：“在备赛环节，我们队伍进行了为期一个月的封闭式训练，大家都非常努力，后续将积极赛出水平，力争在奖牌数量上实现新的突破。”（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦/文 李卫超/图 通讯员 田义伟 冯荣国）