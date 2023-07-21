羽坛争锋！洛阳队在省残运会羽毛球比赛上斩获一金

23日，在宜阳县体育中心体育馆举行的省残运会羽毛球比赛，进入第二个比赛日。

23日，在宜阳县体育中心体育馆举行的省残运会羽毛球比赛，进入第二个比赛日。 23日，在宜阳县体育中心体育馆举行的省残运会羽毛球比赛，进入第二个比赛日。 此次比赛分为肢体残疾组、听力残疾组、智力残疾组3个组别，共设站立上组、下组男子单打，听力组男子、女子单打，听力组男子、女子双打，智力组男子、女子单打，智力组男子双打等9个竞赛单项，最终将从全省17支代表队近70名选手中产生9个单项冠军。 在当日举行的比赛中，曾在国家第十一届残运会暨第八届特奥会上获得男双冠军的洛阳选手杨广宽/常佳永组合，在当日比赛中大比分领先对手，再次成功夺金。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦/文 李卫超/图 通讯员 田义伟 冯荣国）