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6金6银4铜！洛阳队收获省残运会田径“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.23 22:02

　　23日上午，省残运会田径比赛在宜阳县体育中心体育场正式开赛。

　　此次比赛为期3天，共有来自全省19支代表队近400名运动员参赛。其中，洛阳2支队伍58名选手，参赛数量位居全省第一。

　　当日上午进行了25项径赛、7项田赛，包括男子100米、800米，女子100米、800米，以及男子、女子跳高、跳远等。经过一系列激烈角逐，据统计，洛阳市在首日比赛中共收获6金6银4铜。

　　“获得这样的‘开门红’，与运动员平时刻苦训练不无关系，在后续赛事中我们将继续奋力拼搏，力争全面展示洛阳运动员顽强的拼搏精神与良好的竞技水平。”省残运会田径洛阳队教练组成员杨大勇表示。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦/文 李卫超/图 通讯员 田义伟 冯荣国）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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