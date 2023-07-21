6金6银4铜！洛阳队收获省残运会田径“开门红”

23日上午，省残运会田径比赛在宜阳县体育中心体育场正式开赛。 23日上午，省残运会田径比赛在宜阳县体育中心体育场正式开赛。 此次比赛为期3天，共有来自全省19支代表队近400名运动员参赛。其中，洛阳2支队伍58名选手，参赛数量位居全省第一。 当日上午进行了25项径赛、7项田赛，包括男子100米、800米，女子100米、800米，以及男子、女子跳高、跳远等。经过一系列激烈角逐，据统计，洛阳市在首日比赛中共收获6金6银4铜。 “获得这样的‘开门红’，与运动员平时刻苦训练不无关系，在后续赛事中我们将继续奋力拼搏，力争全面展示洛阳运动员顽强的拼搏精神与良好的竞技水平。”省残运会田径洛阳队教练组成员杨大勇表示。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦/文 李卫超/图 通讯员 田义伟 冯荣国）