省运会“国晟集团杯”气排球比赛落幕 洛阳四个组别均有斩获

23日下午，省十四运会社会组·省辖市组“国晟集团杯”气排球比赛在位于伊滨区的洛阳师范学院体育馆落下帷幕，洛阳参赛的4个组别代表队均有斩获。

23日下午，省十四运会社会组·省辖市组“国晟集团杯”气排球比赛在位于伊滨区的洛阳师范学院体育馆落下帷幕，洛阳参赛的4个组别代表队均有斩获。

本次比赛为期8天，设男子中老年组、中青年组，女子中老年组、中青年组4个组别，来自全省15支代表队的476人报名参赛。比赛采用循环赛的方式排定名次，确定各组别一、二、三等奖。

经过8天角逐，洛阳4支参赛队均有斩获。其中，在争夺中青年女子组一等奖第一名的较量中，洛阳代表队未能复制小组赛完胜对手的结果，以0:2不敌开封队，获得该组别的一等奖第二名。此外，洛阳队还收获中老年女子组二等奖、中老年男子组三等奖、中青年男子组三等奖。

据介绍，气排球是土生土长的“中国式排球”，集运动、休闲、娱乐为一体，由于简单易学、运动量适宜、全龄化的特点而非常适合大众参与，自20世纪80年代问世以来发展迅速。自第十三届全运会成为群众体育比赛项目之后，几乎所有省份的省运会都设置了气排球项目，各省气排球发展纷纷“提速”。我省的气排球运动同样发展火热。今年3月重新启动的河南省气排球联赛，首站比赛就吸引了全省40支队伍的450余人报名参赛，此后四站分站赛站站报满。

与传统竞技排球相比，气排球球质更软，更富弹性，手感舒适；球体更大，球速慢，容易控制；球网更低、场地更小，减少跳跃和奔跑，降低受伤概率……

洛阳参赛选手告诉记者，气排球不仅能强身健体，还具有增强团队合作精神，提升凝聚力的作用，非常易于身心健康。期待更多人加入到健身行列，在排球中找寻到快乐。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）