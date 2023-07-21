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编导田茹：为开幕式演出“抠动作到了极致”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.23 08:22
田茹(右)在排练现场

　　日前，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在隋唐洛阳城国家遗址公园隆重开幕。田茹正是本届省运会开幕式的导演组编导之一，参与了多个节目的编排工作。

　　田茹是洛阳文化旅游职业学院讲师，目前担任洛阳市戏剧家协会副秘书长、洛阳市青年文联副秘书长等职务。“有机会参与开幕式文艺演出的创作，我感到非常荣幸。”昨日，田茹告诉记者。

　　让田茹印象最深的事情，就是残疾人运动员方阵入场和宣誓排练。“开幕式之前的几天，正是天气最热的时候。”田茹回忆，即便如此，残疾人运动方阵仍主动提出到室外排练，目的是模拟开幕式户外的场景，以收到最佳效果。

　　令田茹印象深刻的还有20个宫灯少女的引领仪式节目编排。参加节目的女孩都是来自我市一所高校的非艺术类学生。田茹说，虽然这些学生没有表演基础，但是她和大家一起“抠动作到了极致”，每一步怎么走，手持宫灯的位置，表情的管理，大家一点一点磨合，两个人一组互相纠正和调整，终于在开幕式当天完美呈现。

　　根据节目需要，参加开幕式文艺演出的演员中，有很多中老年人。考虑到她们的身体情况，导演组会尽量缩短这些演员的候场时间，让大家尽量多休息。“这些阿姨的表现，非常令人感动。”田茹说，每次合排，不仅没有一位演员喊累或者抱怨，大家还主动在候场的间隙集合在一起，讨论动作和队形，争取合排上场的时候一次通过，更是为了在演出当天，让所有人看到最好的节目。

　　眼下，省运会的各项赛事正在如火如荼地进行，田茹也投身于闭幕式的紧张排练中。田茹说，她曾经参与创作过一些大型文艺演出和重要活动，而这次参与省运会开幕式的经历，令自己终生难忘。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈志强 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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