河南省第五届运动会于1982年9月19日在郑州开幕。

第五届省运会

打破两项世界纪录

河南省第五届运动会于1982年9月19日在郑州开幕。本届省运会的参赛队伍增加了国家特大型企业中原油田，参赛队达到了20支。省五运会比赛共设20个项目，参赛运动员3000多人。本届省运会，我省选手共打破两项世界纪录、一项全国纪录及63项省成年、少年纪录，可以说是一届“破纪录的盛会”。

本届省运会洛阳代表团派出了309名教练员和运动员，参加足球、篮球、排球、田径、射击、乒乓球等13个大项的比赛，并在举重、射击等项目中接连打破13项省运会纪录。尤其在射击比赛中，发挥稳健的洛阳射击队摘得6金5银。经过一周的激烈角逐，洛阳代表团共获得37枚金牌、38枚银牌和36枚铜牌，奖牌数和团体总分位居第二。

第六届省运会

省运会首次来到洛阳

河南省第六届运动会于1986年9月15日至9月28日在洛阳市西工体育场举行。这是省运会的承办权首次走出郑州落户外市。参加本届省运会的有19个代表团，参赛运动员3000多人。

这届省运会是河南历史上规模较大的全民体育盛会，洛阳将7个项目交由厂矿企业承办，还有一些项目在开封等地举办，也开了我省体育界联合举办比赛的先河。在这届比赛中，运动员们平了2项亚洲纪录，刷新了29项省纪录和6项全国青少年纪录。郑州和洛阳金牌总数分列前两名。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）