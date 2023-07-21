破百金！省运会田径赛场诞生洛阳代表团第100金

22日，河南省第十四届运动会青少年竞技组田径比赛开赛。在首个比赛日上午，洛阳选手王恩琪在女子少年乙组三级跳远决赛中，成功斩获金牌。这也是洛阳代表团在本届省运会上斩获的第100枚金牌。

洛阳队包揽女子乙组三级跳远前三名，夺得田径赛场首金

22日，河南省第十四届运动会青少年竞技组田径比赛开赛。在首个比赛日上午，洛阳选手王恩琪在女子少年乙组三级跳远决赛中，成功斩获金牌。这也是洛阳代表团在本届省运会上斩获的第100枚金牌。

王恩琪夺冠，这是田径赛场首金，同时是本届省运会洛阳代表团的第100金

王恩琪比赛夺冠瞬间

田径是本届省运会的大项，项目包括短跑、中长跑、长跑、跨栏、竞走、跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪、接力等多个项目。洛阳代表队共派出包括领队、教练员、运动员等217人的参赛队伍，其中运动员195人。整体竞赛日程将持续至26日。

王恩琪比赛夺冠瞬间

“田径赛场是争金夺银的重头戏。比赛首日，洛阳摘得女乙三级跳远项目金牌，为田径比赛开了个好头，更实现了省运会洛阳代表团百金突破。”洛阳市青少年体育训练中心主任陆宇凡表示，在未来几天比赛中，洛阳田径代表队将继续顽强奋战、团结拼搏，全力以赴拼出好成绩。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞/文 记者 张光辉 李冰 董格非/图)