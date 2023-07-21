河南省第三届运动会于1974年9月20日至9月27日在郑州举行，参赛的除郑州、开封、洛阳、新乡、安阳五市外，还有开封、洛阳、安阳、新乡、信阳、商丘、南阳、许昌等地区和新调整出的平顶山、周口、驻马店、鹤壁、焦作等5个新地区，共18个代表团979名运动员。

第三届省运会

洛阳金牌总数总分双料第一

河南省第三届运动会于1974年9月20日至9月27日在郑州举行，参赛的除郑州、开封、洛阳、新乡、安阳五市外，还有开封、洛阳、安阳、新乡、信阳、商丘、南阳、许昌等地区和新调整出的平顶山、周口、驻马店、鹤壁、焦作等5个新地区，共18个代表团979名运动员。

本届省运会，洛阳代表团共有149人参赛，不仅在足球、排球、羽毛球等团体项目中实现大满贯，在田径、举重等项目中也收获颇丰。最终，洛阳代表团以优异的表现获得金牌总数和总分的双料第一。值得一提的是，在首次列入省运会比赛的击剑项目中，洛阳代表队包揽了男子轻剑、花剑、女子轻剑3项冠军，并将男子重剑的银牌也收入囊中。此后7年间，洛阳击剑队代表河南省参加了多项全国比赛，取得了优异的成绩。

第四届省运会

洛阳时隔12年再夺足球金牌

河南省第四届运动会于1978年10月24日至11月3日在郑州举行。由于郑州铁路局组队，本届省运会共有19个代表团1642名运动员参赛。第四届省运会共有篮球、排球、足球、乒乓球、武术、田径、射击和航空模型等8个正式比赛项目，还有体操等15个表演项目，是省运会历史上比赛项目较少的一届。不过，这届省运会还是涌现出了许多名将，比如此后获得全运会武术比赛冠军的丁杰及全运会田径冠军刘爱存。

洛阳代表团在本届省运会上以34金、43银、45铜的优异成绩名列奖牌榜第二。一枝独秀的洛阳足球队横扫各路对手，夺回了“阔别”12年的省运会足球项目金牌。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）