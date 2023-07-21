省运会洛阳代表团旗手李晨昊：期待世界听见洛阳的声音

18日晚间，美轮美奂的省运会开幕式在隋唐洛阳城国家遗址公园隆重举行。入场式上，东道主洛阳代表团在身高1.9米的旗手李晨昊引领下，昂扬阔步，从应天门入城。

18日晚间，美轮美奂的省运会开幕式在隋唐洛阳城国家遗址公园隆重举行。入场式上，东道主洛阳代表团在身高1.9米的旗手李晨昊引领下，昂扬阔步，从应天门入城。

“洛阳灿烂悠久的历史文化再度让世人瞩目，作为洛阳人，我的心中充满了自豪。”站在开幕式舞台中央，看着流光溢彩的灯光，聆听雄浑壮阔的乐曲，李晨昊心潮澎湃不能自已。

李晨昊今年刚过18岁，家在瀍河区，自小喜欢体育运动，长得身材高大。中学时候，一次偶然的机会他来到洛阳市田径体校接受选拔测试，立刻被教练相中，开始练习标枪项目。2018年至2020年的2年多，李晨昊每天放学后接受力量训练和专项训练，身体素质有了突飞猛进的变化。

2020年6月，结合项目实际发展需要，省体育局采取跨界选材的方式，从全省各地田径队伍中选拔优秀人才，充实到水上项目当中。经过推荐，身高臂长身体条件优秀的李晨昊从洛阳投掷队直接进入省皮划艇队。

认识李晨昊的人都说他能吃苦、有上进心，对新事物充满好奇。从标枪转到皮划艇项目后，李晨昊把全部精力投入到训练中。