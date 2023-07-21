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赛事预告：集中比赛阶段到来 田径比赛隆重登场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.21 08:19

　　18日晚间，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式圆满举行，标志着省运会集中比赛阶段到来。自即日起至27日，省运会将迎来赛事最密集阶段，其中青少年竞技组将上演田径重头戏；省残运会项目也将集中开赛。

　　青少年竞技组

　　●田径

　　省运会田径比赛将于22日至26日在洛阳市体育中心体育场举行，分为3个组别，展开104个小项的争夺，涵盖走、跑、跳、投等运动项目。喜欢田径比赛的您千万不要错过。

　　●篮球

　　22日至27日，省运会篮球甲组比赛将在洛阳市体育中心体育馆举行。

　　●网球

　　22日至27日，省运会网球比赛将在洛阳市体育中心网球馆举行。

　　社会组

　　●象棋

　　21日至24日，省运会象棋比赛将在新安县举行。

　　残运会

　　●游泳

　　21日至22日，省残运会游泳比赛将在宜阳县体育中心游泳馆举行。

　　●乒乓球

　　22日至27日，省残运会乒乓球比赛将在宜阳县二高体育馆举行。

　　●羽毛球

　　22日至27日，省残运会羽毛球比赛将在宜阳县体育中心二楼体育馆举行。

　　●自行车

　　23日至24日，省残运会自行车比赛将在宜阳县滨河南路灵山段举行。

　　●田径

　　23日至26日，省残运会田径比赛将在宜阳县体育中心等场地举行。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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