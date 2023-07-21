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跳伞曾是省运会项目 洛阳曾一届六破纪录（历届省运会回眸）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.21 08:14

　　开栏语

　　作为我省最高规格的体育盛事，省运会记载了河南体育事业的发展与进步。从今天起，本网开辟专栏，和大家一起回顾历届省运会的精彩瞬间。

　　●第一届省运会

　　第一届省运会于1959年4月～5月举行，4月26日在省体育场举行了开幕式。这是河南省自新中国成立以来首次举办综合性运动会，共有来自郑州、开封、洛阳、新乡、南阳、信阳、许昌等7个地市的3000多名运动员参赛，竞赛项目有30多个。

　　有意思的是，除了我们常见的田径等比赛项目，本届省运会还设有少年伞塔跳伞项目和青年伞塔跳伞项目。那是因为，跳伞在新中国成立之初曾作为国防体育运动在全国普及。当时为了加强对青少年跳伞运动的训练，全国各大城市几乎都修建了高耸入云的跳伞塔。

　　●第二届省运会

　　第二届省运会于1964年11月7日在省体育场开幕。由于此时刚刚经历了三年困难时期，河南体育也遇到了很大困难，很多项目是被砍掉以后重新组建队伍的，许多教练员、运动员都是刚洗掉脚上的泥土就来到了赛场。参赛代表团虽比上届增加了安阳、商丘等4个地市，但参赛运动员仅有1500人，还都是18岁左右的年轻选手。

　　本届省运会，洛阳代表团由165人组成，参加田径、足球、篮球、排球、乒乓球、自行车、体操、武术、举重等14个项目的比赛，其中郭祖寿、熊昌鑫、王爱芳、王吉芬、刘仁侃5名运动员分别在跳高、铁饼、自行车、女子数码发报(两项)、少年射击等项目上打破6项省运会纪录，为洛阳代表团争得了荣誉。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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