全国青年纪录，洛阳选手一“举”打破

嘀——电子仪器发出蜂鸣声，宣告省运会开幕式后的首枚金牌就此产生。

嘿，随着一声大吼，重达200公斤的杠铃被挺起置于胸前，现场随即响起一阵惊呼声和掌声。这是河南省第十四届运动会青少年竞技组男子甲组96公斤以上级举重比赛现场。17岁的洛阳“大力士”熊跃军深吸一口气，后撤步同时两臂上举，将杠铃举过头顶，稳稳站定。

嘀——电子仪器发出蜂鸣声，宣告省运会开幕式后的首枚金牌就此产生。凭借抓举和挺举两项总重量366公斤的佳绩，熊跃军一举打破了由他自己保持的全国青年纪录。

这是洛阳举重队在本届省运会上斩获的第一枚金牌。在96公斤以上级比赛中，因为熊跃军的实力突出，前几轮比赛，都是开封、平顶山、郑州的3名选手和洛阳选手王振华之间的较量。在抓举比赛中，经过多轮角逐，重量达到了110公斤，洛阳选手王振华成功抓起该重量，并将抓举的第三次试举重量要到了115公斤，可惜未能挑战成功。

由于开封选手成绩好于王振华，为洛阳冲金的重担就压在了熊跃军肩上。

19日10时许，熊跃军面带微笑登场，他一口气把抓举重量加到了150公斤，即他自己保持的全国青年纪录。

深蹲，将杠铃举过头顶，二次深蹲，稳稳站直，整套动作一气呵成，用时不过9秒。紧接着，熊跃军挑战了自己从未尝试的抓举重量166公斤。与一分钟前的举重若轻相比，这次当杠铃举过头顶时，熊跃军脸色通红、脖子青筋暴出，蹲在地上的腿部轻微摇晃。不过，凭借超凡的毅力，他还是一把试举成功。