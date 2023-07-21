洛阳市委常委会召开会议

20日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神和省委书记楼阳生来洛调研指示要求，研究开发区建设改革、国家区域医疗中心建设等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，孙延文列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

和省委书记楼阳生来洛调研指示要求

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 孙延文列席

20日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神和省委书记楼阳生来洛调研指示要求，研究开发区建设改革、国家区域医疗中心建设等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，孙延文列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在主持召开中共中央政治局常委会会议研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作时的重要讲话精神。会议指出，当前仍处于主汛期，仍存在洪涝灾害风险。要强化风险意识，始终绷紧防汛救灾这根弦，把人民生命财产安全放在第一位，扎实做好防汛抗洪救灾各项工作。要精准预警响应，落实直达基层防汛责任人的临灾预警“叫应”机制，关键时候果断撤离转移危险地带群众。要突出防御重点，常态化加强风险隐患排查整改，细化落实中小河流洪水、中小水库度汛、山洪和地质灾害、城乡内涝等薄弱环节防洪保安措施，坚决守住安全度汛底线。要认真排查总结，提升基层防灾避险能力，加强城市防洪排涝能力规划和建设，进一步提升防灾减灾救灾能力。要落实主体责任，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为防汛救灾的强大政治优势，全力保障人民群众生命财产安全。

会议强调，省委书记楼阳生来洛出席省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式并进行调研，对洛阳经济社会发展成效给予充分肯定，对做好下步工作提出明确要求。各级各部门要认真贯彻落实楼阳生书记指示要求，坚定信心决心，持续巩固来之不易的良好发展态势，为全省发展大局贡献更大力量。要坚定不移走以创新引领发展之路，建好用好高新区、伊滨科技城等创新平台，不断集聚创新资源要素，依托科技产业社区培育孵化科技型中小企业，更好以科技创新引领产业升级。要加快建设现代化产业体系，做大做强新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等风口产业，持续推动国有企业深化改革、加快转型，深入开展“万人助万企”和“三个一批”活动，更加精准有效地推动产业高质量发展。要提升工作水平，强化创新思维，加强工作统筹，有效防范风险，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

会议听取全市开发区建设改革情况汇报。会议强调，产业发展是现代化洛阳建设的首要任务，开发区是产业发展的主阵地主战场主引擎。各县区要深入研究开发区建设发展工作，保持清醒认识，坚持问题导向，推出针对性政策举措，推动开发区改革再深化、发展再提质、能级再提升。要优化班子队伍结构，把真懂产业、善抓产业的干部选配到关键岗位，切实提升干部专业化水平。要创新体制机制，持续深化“三化三制”改革，强化市场化企业化运营意识，有效激发大抓产业的积极性。要完善园区设施功能，加快补齐基础设施和公共服务短板，着力提升产业承载力和吸引力。要选准主导产业定位，优化产业扶持政策，推动产业集群发展，构筑一流的营商环境和产业生态，尽快实现开发区规模倍增、能级提升。

会议听取了我市国家区域医疗中心建设进展情况汇报。会议强调，全力推进国家区域医疗中心建设，是市委聚焦促进优质医疗资源均衡布局、更好满足群众看病就医需求作出的重大部署。要做实合作共建，强化输出医院主导作用，加大专家派驻力度，引入先进管理机制，加快打造区域医疗服务高地。要加强优势学科和优势专科建设，强化医疗科研支撑，全方位提高医院的科研、诊疗和管理水平，让老百姓在家门口享受到优质医疗服务。要统筹优化全市医疗资源布局，尽快实现新建医院良性运营发展。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧)