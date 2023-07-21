体育盛会邂逅千年古都，出圈又出彩

穿越古今，相逢神都。18日晚，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在隋唐洛阳城国家遗址公园举行盛大开幕式，现场，运动风采与青春活力精彩碰撞，传统文化与现代文明交相辉映，洛阳又一次在全网“实力圈粉”。

穿越古今，相逢神都。18日晚，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在隋唐洛阳城国家遗址公园举行盛大开幕式，现场，运动风采与青春活力精彩碰撞，传统文化与现代文明交相辉映，洛阳又一次在全网“实力圈粉”。

《历史文化遗址上的开幕式》《千年古都动起来！河南省第十四届运动会洛阳开幕》《从“大遗址”到“会客厅”洛阳应天门上演古今穿越》……新华社、中国日报网、央广网、河南日报等中央、省级主要媒体纷纷关注洛阳，传统媒体与新媒体相结合，为体育盛会与千年古都的完美邂逅点赞。

“开幕式以城市为背景，以遗址为舞台，通过场景化表演与全景式影像，为观众呈现了一场文体旅相融合的视觉盛宴。”在新华社的稿件中，图文并茂展示了开幕现场的“驼队入城”“飞天乐舞”等精彩场景，引来众多媒体转发。

“古都中轴线上，以‘古都T台’为意象的开幕式主舞台串联起应天门、天堂、明堂，勾勒出盛世隋唐、古今辉映的万千气象。”在央广网刊发的稿件中，多角度介绍了开幕式气势磅礴的设计、勾勒细节的巧思。有网友留言表示，开幕式以中国传统文化为底色，通过别出心裁的创新表达，彰显出古都洛阳的独特魅力。

在微博平台，#河南省运会惊现烟花盛景##洛阳文化再次出圈##洛阳上演万国来朝丝路盛景##给运动来亿点多巴胺##冲天光束像极了流浪地球的行星发动机#等话题，热度持续上升，不少主流媒体频繁转发相关图片、视频。在人民网微博关于话题#河南省运会灯光调试像星际穿越#的互动中，一则短短7秒的开幕式灯光视觉效果视频，让不少网友看得激动不已，大家纷纷留言：“一眼看不到尽头，好震撼”“好酷、好壮观”“应该是国内第一个在历史遗址上举办的运动会开幕式”……

由洛阳日报报业集团旗下新媒体矩阵推送的直播、视频、话题等，更是吸引了全国各地的网友前来“表白”，与本次开幕式相关的话题网络阅读量逾3亿次。“神都洛阳，真的很绝”“真的很美，这波文化输出赢麻了”“这就是洛阳的文化底蕴”“又感动又惊艳”“古都洛阳，诗意洛阳”……一条条留言把洛阳送上“顶流”，也在互联网上再次掀起来自千年古都的“国潮风”。

在哔哩哔哩、小红书等平台，关于此次开幕式的视频或被多次传播，不少年轻网友被洛阳圈粉，迫不及待想要到洛阳实地“穿越一次”：“为国潮加油，为洛阳点赞，我想去洛阳。”“来一场说走就走的旅游，目的地必须是洛阳！”“神都洛阳，大美河南”……

开幕式的精彩让不少网友对闭幕式也充满了期待：“8月28日，定鼎门举行闭幕式，大家记得订好闹钟！”在媒体、网络的“现象级”传播中，一个底蕴深厚又充满烟火气的洛阳被更多人了解、熟悉，源远流长的历史文化在这里重新焕发生机，讲述更加出彩的“洛阳故事”。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）