【一周赛事预告】田径比赛压轴登场 残运会比赛集中打响

18日晚间，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式圆满举行，标志着省运会集中比赛阶段到来。即日起至26日，省运会将迎来赛事最密集阶段，其中青少年竞技组将迎来田径这个“压轴”大戏，省残运会项目也将集中开赛。

18日晚间，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式圆满举行，标志着省运会集中比赛阶段到来。即日起至26日，省运会将迎来赛事最密集阶段，其中青少年竞技组将迎来田径这个“压轴”大戏，省残运会项目也将集中开赛。 18日晚间，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式圆满举行，标志着省运会集中比赛阶段到来。即日起至26日，省运会将迎来赛事最密集阶段，其中青少年竞技组将迎来田径这个“压轴”大戏，省残运会项目也将集中开赛。 【青少年竞技组】 ●田径 田径比赛将于22日至26日在洛阳市体育中心体育场拉开战幕，将分为三个年龄组别，举办104个小项的争夺，涵盖走、跑、跳跃、投掷等运动项目。喜欢田径比赛的您，不要错过。 ●篮球甲组比赛 22日至27日，省运会篮球甲组比赛将在洛阳市体育中心体育馆举行。 ●网球 22日至27日，省运会网球比赛将在洛阳市体育中心网球馆举行。 【社会组】 ●象棋比赛 21日至24日，省运会象棋比赛将在新安县举行。 【省残疾人运动会比赛项目】 ●游泳 21日至22日，省残运会游泳项目将在宜阳县体育中心游泳馆举行。 ●乒乓球 22日至27日，省残运会乒乓球项目将在宜阳县二高体育馆举行。 ●羽毛球 22日至27日，省残运会羽毛球比赛将在宜阳县体育中心二楼体育馆举行。 ●自行车 23日至24日，省残运会自行车比赛将在宜阳县滨河南路灵山段举行。 ●田径比赛 23日至26日，省残运会田径比赛将在宜阳县体育中心等场地举行。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）