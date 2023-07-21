省运会广场健身操舞落幕 洛阳创近年最好成绩

经过4天的角逐，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组广场健身操舞比赛于19日在新安县体育馆落幕。

经过4天的角逐，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组广场健身操舞比赛于19日在新安县体育馆落幕。洛阳代表队发挥出色，在4个组别的比赛中，获得2个一等奖、1个二等奖，1个三等奖，创下近三届省运会洛阳代表队在该项目上的最好成绩。

本次比赛分为老年组和成年组两个组别，均设规定套路、自选套路。共有来自全省14支代表队的346名男、女运动员报名参加比赛。洛阳市代表队共派出34名优秀运动员参赛。比赛现场，活力四射的健身操，柔美的扇子舞，豪迈的民族舞，动感十足的现代舞，一场场精彩的比赛，赢得现场观众阵阵掌声。

经过角逐，洛阳代表队斩获颇丰，夺得老年组规定套路一等奖、老年组自选套路一等奖、成年组自选套路二等奖、成年组规定套路三等奖，创下近三届省运会洛阳代表队在该项目上的最好成绩。此外，洛阳市代表队还荣获体育道德风尚奖，洛阳选手薛春艳等5人获得个人体育道德风尚奖。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 屈振清 文/图)