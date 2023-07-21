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省运会地掷球比赛落幕 洛阳队创佳绩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.20 17:43

红上衣为洛阳选手

　　20日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组地掷球比赛在老城区四月运动公园落幕，经过4天角逐，首次组队参赛的洛阳地掷球代表队发挥稳健，获得2个一等奖、4个二等奖和5个三等奖。

　　这是省运会首次设置地掷球项目，吸引了全省11支代表队的224名运动员报名参赛。比赛按照不同年龄特点分为老年组和成年组两个组别。其中，老年组设有2个竞赛项目，分别为塑质球男女混合三人团体赛、小金属球男女混合三人团体赛；成年组设有6个竞赛项目，分别为塑质球男子三人团体赛、塑质球女子三人团体赛、小金属球男女混合三人团体赛、大金属球男子准确抛击赛、大金属球女子准确抛击赛、大金属球女子单人连续抛击赛。

红上衣为洛阳选手

　　经过4天的同场竞技，洛阳队获得两项一等奖，分别是大金属球女子连续抛击赛一等奖、塑质球男子三人团体赛一等奖。此外，洛阳队还获得4项二等奖和5项三等奖，分别为小金属球男女混合三人团体赛成年组二等奖、塑质球女子三人团体赛二等奖、大金属球男子准确抛击赛二等奖、大金属球女子连续抛击赛二等奖；小金属球男女混合三人团体赛老年组三等奖、塑质球男女混合三人团体赛三等奖、大金属球男子准确抛击赛三等奖、大金属球女子准确抛击赛三等奖、大金属球女子单人连续抛击赛三等奖。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 廖波)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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