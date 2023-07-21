开幕式后首金+超越全国青年纪录 洛阳选手一“举”拿下

19日上午，河南省第十四届运动会开幕式后的首枚金牌诞生。在当天举行的河南省第十四届运动会青少年竞技组“中原银行杯”举重比赛上，洛阳选手熊跃军以抓举166公斤、挺举200公斤、总成绩366公斤的优异成绩，摘得男子甲组96公斤以上级金牌，同时两度超越全国青年纪录。另一名洛阳大力士王振以250公斤的总成绩夺得该项目的铜牌。

19日上午，河南省第十四届运动会开幕式后的首枚金牌诞生。在当天举行的河南省第十四届运动会青少年竞技组“中原银行杯”举重比赛上，洛阳选手熊跃军以抓举166公斤、挺举200公斤、总成绩366公斤的优异成绩，摘得男子甲组96公斤以上级金牌，同时两度超越全国青年纪录。另一名洛阳大力士王振以250公斤的总成绩夺得该项目的铜牌。

洛阳举重队教练莫军介绍，熊跃军2006年6月出生。今年代表河南省参加全国男子举重锦标赛，在102公斤级比赛中夺得总成绩第4名；参加第一届全国学生(青年)运动会预赛，获得男子102公斤级预赛第1名。他还连续三年代表洛阳，参加河南省举重锦标赛、冠军赛，均取得第1名。

“比赛过程非常的兴奋。随着杠铃的重量逐渐增加，我的征服欲和挑战欲进一步激发出来，要全力为洛阳夺得这枚金牌。”完成比赛后，熊跃军非常激动，在举重台上振臂高呼。颁奖典礼结束后，17岁的他在媒体面前绽放出灿烂的笑容。他说，会努力提升自己，争取代表河南站在全国大赛的领奖台上。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 李冰 文/图)