相关话题网络阅读量逾3亿次！洛报集团旗下新媒体矩阵充分预热、同步直播省运会开幕盛况

昨日，备受瞩目的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在隋唐洛阳城国家遗址公园开幕。截至18日23时，洛阳日报报业集团旗下新媒体矩阵，通过直播、视频、话题等多种形式传播，与本次开幕式相关的话题网络阅读量逾3亿次。

昨日，备受瞩目的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在隋唐洛阳城国家遗址公园开幕。截至18日23时，洛阳日报报业集团旗下新媒体矩阵，通过直播、视频、话题等多种形式传播，与本次开幕式相关的话题网络阅读量逾3亿次。

为全面报道本次盛会，洛报集团旗下洛阳网，洛阳网视频号、抖音、快手，掌上洛阳客户端，洛视频抖音、快手、视频号等新媒体矩阵充分预热，并在开幕式当天同步直播。截至18日23时，洛报集团旗下新媒体矩阵，通过直播、视频、话题等多种形式传播，本次开幕式相关话题的网络阅读量逾3亿次。其中，掌上洛阳在客户端、抖音、快手、微博、小红书、微信公众号等平台设置#给运动来亿点多巴胺等话题10余条，话题总浏览量超过2亿次，在抖音、视频号、客户端、快手等平台发布视频300余条，总浏览量达3124.5万次。掌上洛阳·洛视频在视频号、抖音、快手及微博等直播平台共计达79.9万次观看量，掌上洛阳客户端发布稿件、海报40余篇(幅)，阅读量50万次。

洛阳网原创话题#河南省运会整活了，全平台播放量2100万次，开幕式直播45万次观看量，洛阳网视频号单平台点赞281万。另外，洛阳网网站和手机洛阳网发稿16篇，阅读量共18万次，微信公众号“洛阳网”和“洛阳发布”共发布开幕式相关推文5篇，总阅读量15.2万次。洛报传媒抖音平台总播放量278.6万次，视频号洛阳快闻短视频浏览量13.8万次。《洛阳日报》《洛阳晚报》也在各自新媒体矩阵中，通过直播、视频、推文等，对本次盛会进行持续深入宣传报道。(洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾)