快讯！国内首次将大型体育运动会开幕式放在遗址公园举行

今晚8时，在应天门北广场舞台上，日晷缓缓升起，倒计时历经13个朝代更替，定格在公元2023年8月18日。

今晚8时，在应天门北广场舞台上，日晷缓缓升起，倒计时历经13个朝代更替，定格在公元2023年8月18日。

以城市为背景、以遗址为舞台，省运会开幕式将举办场地放在隋唐洛阳城应天门北广场，这是国内首次将大型体育运动会开幕式放在遗址公园举行，彰显了千年古都洛阳的文化自信和创新活力。

当晚，升国旗仪式举行后，开幕式现场由远及近传来“传令官”急促而兴奋的声音欢迎宾客入城，省运会、残运会会旗入场，运动员、裁判员等22个方队将依次入场。

变入场仪式为“入城”仪式，在场观众纷纷赞叹，文化味十足！（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊 见习记者 赵晨熹）