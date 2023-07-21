快讯！河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式举行

古老与时代交汇，浪漫与激情迸发。18日晚20时，隋唐洛阳城国家遗址公园应天门北广场华灯璀璨、流光溢彩，万众瞩目的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式在这里隆重举行。

古老与时代交汇，浪漫与激情迸发。18日晚20时，隋唐洛阳城国家遗址公园应天门北广场华灯璀璨、流光溢彩，万众瞩目的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式在这里隆重举行。

作为全省规模最大、影响最广、参与人数最多的综合性运动会，本届省运会开幕式首次由体育场馆转向遗址公园，以城市为背景、以遗址为舞台，打造流光溢彩的“古都T台”，让穿越千年的“大遗址”变成时尚亮丽的“会客厅”，呈现“体育赛事”与“文旅文创”多彩融合的嘉年华。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊 见习记者 赵晨熹）