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全媒体直播！省第十四届运动会明晚8点开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.17 23:07

　　18日晚8点，备受瞩目的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会将在隋唐洛阳城应天门遗址盛大开幕。

　　作为全省规模最大、影响最广、参与人数最多的综合性运动会，本届省运会开幕式首次由体育场馆转向遗址公园，以城市为背景、以遗址为舞台，打造成流光溢彩“古都T台”，把入“场”仪式变成入“城”仪式，让穿越千年的“大遗址”变成时尚靓丽的“会客厅”，呈现“体育赛事”与“文旅文创”多彩融合的嘉年华。

　　届时，河南卫视、大象新闻将全网播出。洛阳日报报业集团旗下洛阳网，洛阳网视频号、抖音、快手，“掌上洛阳”客户端，洛视频抖音、快手、视频号等新媒体矩阵将同步直播。洛阳广播电视台一、二、三套电视频道及其新媒体平台，移动公交、地铁电视等也将同步直播。

　　据悉，为配合省运会开幕式举办，洛阳地铁、洛阳公交应天门区域运行时间和线路有所调整。地铁方面，8月18日，洛阳地铁全线网延长运营时间至23:00，洛阳地铁1号线应天门站在15:00至21:30暂时关闭、暂停服务，列车在应天门站不停站通过。公交方面，8月18日，途经相关路段的公交线路也将临时调整运行线路，请广大乘客合理选择出行时间和出行方式。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 蒋颖颖 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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