服务省运会开幕式 洛阳地铁延长运营时间

17日，记者从洛阳轨道交通集团获悉，8月18日洛阳地铁全线网延长运营时间至23：00。

17日，记者从洛阳轨道交通集团获悉，8月18日洛阳地铁全线网延长运营时间至23：00。 17日，记者从洛阳轨道交通集团获悉，8月18日洛阳地铁全线网延长运营时间至23：00。 河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将于8月18日在应天门举行，届时将有来自全省各地的运动员、教练员、裁判员及观众齐聚洛阳，共襄精彩盛会。 为迎接八方来客，奉献无微不至的“洛阳礼遇”，传递千年古都的好客之情，8月18日洛阳地铁全线网延长运营时间至23：00。 “洛阳地铁将持续秉承‘以礼相待，乘人之美’的服务理念，密切关注客流变化，及时调整行车及客运组织，竭诚为广大乘客提供优质、贴心的服务。”洛阳市轨道交通集团相关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪)