中国是足球、围棋等文体运动的故乡，许多体育项目起源甚早，且有不少发源于河洛地区，经历了漫长的历史演变，典故颇多。

河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会明日正式在我市开幕。青少年、学生、社会人士分组竞赛，各显身手。青少年竞技组比赛是我省历届省运会赛事项目设置最多的一届，有射击、散打、跆拳道、五人制足球、霹雳舞、羽毛球等24个大项。

中国是足球、围棋等文体运动的故乡，许多体育项目起源甚早，且有不少发源于河洛地区，经历了漫长的历史演变，典故颇多。今起略说一二，请您见识一下“古人的速度与激情”。

喜报！在第十四届省运会青少年竞技组打前站的洛阳健儿，截至8月12日获19枚金牌，蝉联省运会射击金牌榜第一。

这不稀奇，洛阳人玩射击那不是一天两天了。早在东周时期，王城洛阳的名流聚会便常常搞射箭比赛，贵族子弟若不会射箭是很丢脸的。

女皇武则天创立武举制选拔武将，只要箭射得好，就可以来神都洛阳参赛，争夺武状元，光耀门楣，扭转人生。

京都洛阳举办“射箭锦标赛”

射箭，堪称中国古代体育项目的鼻祖。我国远古神话中的英雄后羿就是射箭高手，天上十个毒日头，他一口气射下来九个。

弓箭的发明，让古人可以远距离猎取野兽、打击敌人，以较小的代价获取资源、保障安全，故而古人很重视射箭。

夏商周时期，已有教授射箭的专职机构——序。

周代，射箭乃“礼、乐、射、御、书、数”这六艺之一，是士大夫阶层的必修课，东周王城洛阳的贵族子弟都要学射箭。

“春秋第一神箭手”养由基能在百步之外射中树叶。后世以“百步穿杨”形容神箭手、神枪手，毫不夸张。

曾到洛阳访问求学的孔子就是一名射箭爱好者。他“入周问礼”时，估计跟洛阳名士探讨过射礼。

周公在洛阳制礼作乐，奠定了礼乐文明的根基。对东周时期的洛阳人来说，射箭不仅是一门技能，也是一种礼仪文化。古人“射以观德”，君子通过射箭“内志正，外体直”，修身养性，陶冶情操。

当时，贵族宴请宾客的礼节之一就是请客人射箭，以增进感情、活跃气氛。成年男子倘若不会射箭，就跟现代年轻人不会上网一样，是很丢脸的。

战国时期盛行射箭。赵武灵王提倡“胡服骑射”，把少数民族的射箭技术引入中原，射箭运动进入高潮。有志男儿苦练射技，强身健体，保家卫国。

汉代，射箭运动有了新发展，光是《汉书》里就有数十篇记载射箭方法的“论文”。

北魏时期，京都洛阳举行了一场射箭比赛——这或许是中国体育史上最早的体育锦标赛。

据《北史》记载，赛场设在洛阳皇家园林华林园，裁判乃北魏孝武帝元修。皇帝命人将一个能装两升酒的银酒杯悬于百步之外，让十几名弓箭手瞄准它射，谁能射中，谁就能把银酒杯抱回家。

幸运儿王顺射中了银酒杯，赢得大奖，兴奋得跟中了彩票一样：能装两升酒的银酒杯，还是皇帝赐的！

射箭高手遍河洛

隋唐时期，射箭几乎成了一项全民运动。

女皇武则天定都洛阳，设立武举制，制定了9项选拔武将的标准，其中5项是射箭，包括长跺、马射、步射、平射、筒射。

无论是贵族还是平民，只要箭射得好，都可以来洛阳搏一把，参加“武状元争霸赛”。

这个诱惑太大了，民间射箭运动开展得如火如荼。

那时，北方流行“射柳”：把柳树枝插在地上当靶子，参赛者骑马飞驰，瞄射靶心，以射断柳枝且能接住箭头者为胜——箭都射出了，还能骑马把它截住，那是怎样的风驰电掣？也不知古人是如何完成如此不可思议的动作的。

史载，每逢射柳比赛，击鼓声声，欢呼阵阵，场面紧张激烈。由于看热闹的人太多，赛事组织者难免有些担心：箭不长眼，万一参赛者一箭射出，没把树枝射断，却把对面看热闹的人给射中了，那可咋整？

唐宋至明清时期，射箭逐渐从军事训练项目演变为纯粹的竞技游戏。民间的射箭爱好者与日俱增，弓箭社等运动社团不可胜数，社员数以万计。

河洛地区到处都是射箭高手，射击比赛五花八门：射鸟、射兔、射香火、射葫芦飞鸟，大家凭实力说话。

射香火，是射击点燃的香火。按古籍《清稗类钞》所述，“暮夜悬香火于空而射之”，天黑了，在空中悬一根点燃的香，比赛射香头。

射葫芦飞鸟，是把鸟雀放在葫芦里，谁能射碎葫芦让鸟雀飞出谁胜。这个听起来更难：力道小了，葫芦射不碎；力道大了，鸟也被射死了。

你说说，蕴藏着这种基因、传承着这种血脉的洛阳健儿，得个奖牌还不是易如反掌？（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）