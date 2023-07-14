省运会广播体操比赛落幕

经过2天的角逐，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组广播体操比赛在新安县体育中心体育馆落幕，洛阳代表队获得二等奖第一名和体育道德风尚奖，展示了良好的精神风貌。
经过2天的角逐，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组广播体操比赛在新安县体育中心体育馆落幕，洛阳代表队获得二等奖第一名和体育道德风尚奖，展示了良好的精神风貌。
经过2天的角逐，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组广播体操比赛在新安县体育中心体育馆落幕，洛阳代表队获得二等奖第一名和体育道德风尚奖，展示了良好的精神风貌。
共有来自全省12支代表队的300多名选手参赛，其中洛阳代表队有27名选手参赛。比赛项目为第九套广播体操，采用国家体育总局制定的第九套广播体操评分标准，比赛分预赛和决赛两个阶段进行。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山/文 张怡熙/图）
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