更好以科技创新引领产业升级——深入贯彻市委十二届四次全会精神之四

浏览洛阳科技新闻，总有一些创新令人瞩目——龙门实验室首批研发的油莎豆高效联合收获机，以“效率为人工20倍”的进步，让农民种油莎豆更轻松；洛阳恒源机械生产的新能源汽车电池端板，以斩获13项国家专利、产品应用零故障、精度达到1丝等一系列显著优势，站在行业风口最前端；洛阳港信玻璃制造的汽车玻璃钢化炉，以行业领先的自动化智能化创新工艺，远销全球20多个国家和地区……

浏览洛阳科技新闻，总有一些创新令人瞩目——

龙门实验室首批研发的油莎豆高效联合收获机，以“效率为人工20倍”的进步，让农民种油莎豆更轻松；洛阳恒源机械生产的新能源汽车电池端板，以斩获13项国家专利、产品应用零故障、精度达到1丝等一系列显著优势，站在行业风口最前端；洛阳港信玻璃制造的汽车玻璃钢化炉，以行业领先的自动化智能化创新工艺，远销全球20多个国家和地区……

质量更优、效率更高、动力更强，科技力量有目共睹！

致力以“关键变量”撬动“强劲增量”，市委十二届四次全会明确把“着力强化科技创新”列为洛阳建设现代化产业体系的一个关键抓手，强调更好地以科技创新引领产业升级。

科技创新是产业转型的根本动力，新一轮产业竞争本质上就是科技创新的竞争。尤其在全球重大前沿技术和颠覆性技术快速突破、新兴产业爆发式增长的今天，以科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，是大势所趋、当务之急。没有创新特别是科技创新的驱动，很难有动力变革、动能转换。充分激发科技创新的引领力量，我们才能更好地以自身发展的确定性，应对外部环境的不确定性，并创造更多产业转型的可能性。

上半年，全市新增创新平台超200家；伊滨科技城完成控制性详细规划，一批产业发展、配套服务、资本运作项目启动实施；龙门实验室推出首批科研成果，新启动6个省重大科研项目……聚焦把创新落到产业上、把重点落到转化上、把主体落到企业上，近两年洛阳下了很大功夫，也取得了明显成效，但也要看到，我们的优质创新资源集聚度还不够高，创新链与产业链融合度还不够深，科技创新对产业发展的引领作用还不明显。对此，全会以问题为导向，再作深入部署——

关键还是抓牢“以平台聚资源”这个重要抓手。“栽好梧桐树，引得凤凰栖”，创新平台是集聚创新资源的重要载体，是让人才大展身手的广阔舞台。这些年我们打造了一些创新平台，但总体上体制机制不活，用市场化手段集聚创新资源的能力不强，必须以完善市场化运营机制为重点，加快建设智慧岛、重点实验室、新型研发机构、产业研究院、中试基地、科技产业社区等高能级创新平台，推动传统研发机构转型，更好地以平台聚资源、促创新。

根本还是培育壮大“科技型企业”这支生力军。无论发展产业还是推动创新，企业都是最基础最根本的力量，有科技型企业的“星火燎原”，才有科技创新引擎的“熊熊燃起”。我市科技型企业数量不多、规模不大，整体科研能力不强，对科技创新的支撑作用也不够，必须进一步加大科技型企业引育力度，持续实施高新技术企业倍增行动，推进规上工业企业研发活动全覆盖，不断健全产学研创新服务体系，推动科技型企业不断发展壮大。

重点还是引导和帮助企业加快“数字化转型”。腾“云”驾“数”引浪潮，以数字技术赋能产业转型，可帮助企业更好对接市场需求、优化资源配置、提高研发效率，加快创新发展步伐。目前我市数字基础设施还不完善，中小企业数字化转型积极性不高，企业数字化转型整体进度不快，必须把准政策机遇，大力实施数字化转型行动，深入开展机器换人、设备换芯、生产换线、企业上云，充分调动各类企业数字化转型积极性。

“实现高水平科技自立自强，是中国式现代化建设的关键。”

在国家发展全局里，科技创新始终处于核心位置。统筹推进创新平台建设、创新人才引育、创新资本运作、创新主体培育和科技体制改革，坐拥许多大院大所的洛阳，定能抢占未来科技和产业发展制高点！(洛平)