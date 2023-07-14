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江凌与新里程健康集团首席执行官林杨林一行举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.16 21:52

　　16日，市委书记江凌与来洛考察的新里程健康集团首席执行官、新里程健康科技集团董事长林杨林一行举行工作会谈，就深化医疗健康、养老服务等领域合作进行深入交流。

　　江凌对新里程健康集团参与支持洛阳医疗养老事业发展表示感谢。双方一致表示，随着人口老龄化加快发展、老年中产群体持续增加和全国统一大市场加快构建，基于医疗服务的医养结合养老模式和集团化连锁化运营方式将成为主流。近年来，洛阳深入贯彻积极应对人口老龄化国家战略，医疗资源布局持续优化，“五级四类”城乡养老服务体系不断完善。洛阳文化厚重、生态宜居，培育发展银发经济大有可为。新里程健康集团深耕医疗、康养、医药、保险等板块，致力构建大健康产业闭环。双方将进一步深化拓展合作领域，总结推广洛阳新里程医院运营模式，积极布局区域医疗中心，谋划建设医养紧密结合的康养项目，完善提升社区养老服务体系，共同探索养老服务产业发展新路径，努力为老年人提供更加优质的医疗养老服务。

　　新里程健康集团管理团队成员，市领导王军、王国辉等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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