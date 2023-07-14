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每人夺5枚金牌！洛阳“双星”闪耀省运会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.16 19:34

吕卓远

　　刚刚落幕的河南省第十四届运动会青少年竞技组游泳比赛上，洛阳代表队夺得16枚金牌，创造历届省运会最佳成绩。参赛的洛阳选手当中，杨潇涵、吕卓远两名“12岁小将”各自夺得5枚金牌，成为本届省运会赛场上耀眼的新星。

　　杨潇涵和吕卓远同为2011年生人，他们几乎同时进入洛阳游泳队接受训练。杨潇涵师从洛阳游泳冠军孙博威，吕卓远师从洛阳游泳教练吕文凯。两个小家伙水感好、爆发力十足。虽然都很有天赋，但是他们能取得优异的成绩和后天的努力密不可分。

　　孙博威说，为备战省运会，队员们每周6天每天接受两个半小时的训练，一年四季风雨无阻，一直训练了4年多。今年年初，杨潇涵为自己定下的小目标是夺得省运会金牌。本届省运会11年组别男子400米自由泳项目高手如林，为了提升自身实力，杨潇涵在暑假期间投入了百分之百的专注，每周12节训练课一节落下。赛前半个多月，他还主动接受力量强化训练，为此还拉伤了腰部肌肉。

　　“本来，腰部肌肉拉伤已经好了，可是省运会的项目较多，在全力拼下四枚金牌后，小家伙的腰伤犯了。”孙博威发现，在冲刺全能金牌的时候，杨潇涵的蛙泳节奏明显放缓，赛后才知道，他是贴着肌内效贴布(一种缓解运动伤痛的贴布)咬牙完成比赛的，并如愿夺得第五枚金牌。

杨潇涵

　　“拿了五枚金牌我很高兴，不过距离自己的‘小目标’，还有一点差距。”赛后，杨潇涵对教练说，本次比赛他距离国家一级运动员的成绩仅差1.8秒，下一步他会继续接受系统训练，希望能代表河南省登上全国比赛的领奖台。

　　相比杨潇涵的“初出茅庐”，天赋更好的吕卓远已经在省队接受了一段时期的专业训练。经过省内各项游泳赛事的历练，如今的他心理素质更加沉稳，基本功更加扎实，在和省内其他同龄选手的较量中展示出了明显的优势。省运会夺得五金，让吕卓远坚定了在游泳道路上披荆斩棘的信心。他的父母接受采访时表示，将一如既往支持孩子的选择，期待他保持谦虚谨慎的作风，持续提升自己，有朝一日能为国争光，为家乡添彩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵宇凡 王顺发 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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