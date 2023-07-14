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摘16金，总分第一！洛阳游泳队实现省运会突破
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.16 16:46

　　在刚刚结束的河南省第十四届运动会青少年竞技组“交通银行杯”游泳比赛上，洛阳游泳队表现优异，获得16金、18银、12铜共计46枚奖牌，以总分1055分排在全省第一位！同时，也创造了洛阳游泳队历届省运会的最佳成绩。

　　本次比赛分6个年龄组别，设置男子、女子200米蝶泳，男子、女子200米仰泳，男子、女子200米蛙泳，男子、女子400米混合泳，男子、女子蝶泳全能，男子、女子仰泳全能等竞赛项目。来自全省17支代表队的600多名男、女运动员展开6天的激烈角逐。

　　洛阳游泳队教练王顺发说，游泳是仅次于田径项目的“金牌大户”，本届省运会共产生游泳项目金牌78枚。该项目的得失，将直接影响洛阳代表团的总成绩。鉴于此，洛阳代表队高度重视，从2018年省运会之后就开始了全面的训练备战工作，队员和教练们上下一心，誓要在家门口的省运会上赛出风格与水平。

　　为此，洛阳游泳队在各个城市区建立了训练点，学校的优秀苗子可就近接受专业游泳教练的指导。得益于体教融合工作的顺利开展，多所中小学校与全市的体育训练单位密切配合，经过选拔推荐，洛阳游泳届涌现出一批优秀的后备人才。

　　2021年，原洛阳市体育运动学校(现为洛阳文化旅游职业学院分校区)的新游泳馆建成投用，为小选手们就近接受专业游泳训练提供了便利的条件。尤其在疫情期间，学校在严格落实防疫措施的前提下，认真做好运动员的训练工作，一刻都没有松懈。

　　在师资队伍建设方面，王顺发、孙博威等一批年轻的冠军教练员在洛阳游泳队逐渐挑起大梁，随之而来的是新训练理念和方法的持续更新，为洛阳游泳项目的发展注入新的活力。此外，洛阳还加大了与先进地区的交流力度。比如，洛阳市多名选手前往上海集训，得到了国家游泳队功勋教练的悉心指导，队员们的水平有了明显提升。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵宇凡 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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