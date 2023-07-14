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8月18日17时至23时，洛阳部分公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交集团 2023.08.16 18:11

　　刚刚，“洛阳公交集团”官方微博发布消息，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将于2023年8月18日晚在洛阳市老城区应天门北广场举行，届时部分道路将进行交通管制，为全力做好活动期间公交运营保障工作，公交集团将于2023年8月18日17时至23时根据交通管控情况调整周边公交线路走向。

　　4路

　　去程沿原线行驶至九龙鼎后，改走承福门大街(原环城西路)、玄武门大街、嘉豫门大街、中州中路恢复原线，调整路段去回程一致。

　　5路、41路、48路、56路

　　去程沿原线行驶至中州中路嘉豫门大街口后，改走嘉豫门大街、唐宫中路、唐宫东路、承福门大街(原环城西路)、中州东路恢复原线，调整路段去回程一致。

　　8路

　　调整为(武汉南路蓬莱路口南—凯旋东路嘉豫门大街口)区间运行。

　　9路

　　去程沿原线行驶至九龙鼎后，改走承福门大街(原环城西路)、唐宫东路、唐宫中路、嘉豫门大街、中州中路恢复原线，调整路段去回程一致。

　　18路

　　内环沿原线行驶至九龙鼎后，改走承福门大街(原环城西路)、玄武门大街、定鼎大道、唐宫中路、嘉豫门大街、中州中路恢复原线；

　　外环沿原线行驶至中州中路嘉豫门大街口后，改走嘉豫门大街、唐宫中路、唐宫东路、承福门大街(原环城西路)、中州东路恢复原线。

　　21路

　　调整为(武汉南路蓬莱路口南—王城广场)区间运行。

　　26路、49路

　　去程从西关发车，改走承福门大街(原金业路)、九都东路、九都中路、嘉豫门大街、凯旋东路恢复原线，调整路段去回程一致。

　　52路

　　去程沿原线行驶至凯旋东路嘉豫门大街口后，改走嘉豫门大街、九都中路、洛阳桥恢复原线，调整路段去回程一致。

　　53路

　　去程沿原线行驶至九龙鼎后，改走承福门大街(原金业路)、九都东路、洛阳桥恢复原线，调整路段去回程一致。

　　59路

　　去程从西关发车，改走承福门大街(原金业路)、九都东路、九都中路、嘉豫门大街、中州中路恢复原线，调整路段去回程一致。

　　61路

　　去程沿原线行驶至洛阳桥南后，改走九都中路、嘉豫门大街、中州中路恢复原线，调整路段去回程一致。

　　65路、93路、万年青专线

　　去程从西关发车，改走承福门大街(原金业路)、九都东路、洛阳桥恢复原线，调整路段去回程一致。

　　76路

　　去程沿原线行驶至民族路新街口后，改走新街、新街桥、滨河南路、龙门大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　81路

　　去程沿原线行驶至中州中路嘉豫门大街口后，改走嘉豫门大街、九都中路、洛阳桥恢复原线，调整路段去回程一致。

　　101路

　　调整为(谷水西—王城广场)区间运行。

　　106路

　　调整为(河洛古城—西关[九龙鼎东])区间运行。

　　V7路

　　调整为(警安花园—定鼎大桥南)区间运行。

　　V19路

　　内环从西关发车，改走承福门大街(原环城西路)、唐宫东路、唐宫中路、嘉豫门大街、中州中路恢复原线；

　　外环沿原线行驶至中州中路嘉豫门大街口后，改走嘉豫门大街、唐宫中路、唐宫东路、承福门大街(原环城西路)、西关。

　　文旅专线

　　末班发车时间调整为谷水西14:05、龙门石窟15:30。

　　途经线路会根据道路管控情况适时调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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