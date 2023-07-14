8月18日17时至23时，洛阳部分公交线路临时调整

刚刚，“洛阳公交集团”官方微博发布消息，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将于2023年8月18日晚在洛阳市老城区应天门北广场举行，届时部分道路将进行交通管制，为全力做好活动期间公交运营保障工作，公交集团将于2023年8月18日17时至23时根据交通管控情况调整周边公交线路走向。
刚刚，“洛阳公交集团”官方微博发布消息，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将于2023年8月18日晚在洛阳市老城区应天门北广场举行，届时部分道路将进行交通管制，为全力做好活动期间公交运营保障工作，公交集团将于2023年8月18日17时至23时根据交通管控情况调整周边公交线路走向。
4路
去程沿原线行驶至九龙鼎后，改走承福门大街(原环城西路)、玄武门大街、嘉豫门大街、中州中路恢复原线，调整路段去回程一致。
5路、41路、48路、56路
去程沿原线行驶至中州中路嘉豫门大街口后，改走嘉豫门大街、唐宫中路、唐宫东路、承福门大街(原环城西路)、中州东路恢复原线，调整路段去回程一致。
8路
调整为(武汉南路蓬莱路口南—凯旋东路嘉豫门大街口)区间运行。
9路
去程沿原线行驶至九龙鼎后，改走承福门大街(原环城西路)、唐宫东路、唐宫中路、嘉豫门大街、中州中路恢复原线，调整路段去回程一致。
18路
内环沿原线行驶至九龙鼎后，改走承福门大街(原环城西路)、玄武门大街、定鼎大道、唐宫中路、嘉豫门大街、中州中路恢复原线；
外环沿原线行驶至中州中路嘉豫门大街口后，改走嘉豫门大街、唐宫中路、唐宫东路、承福门大街(原环城西路)、中州东路恢复原线。
21路
调整为(武汉南路蓬莱路口南—王城广场)区间运行。
26路、49路
去程从西关发车，改走承福门大街(原金业路)、九都东路、九都中路、嘉豫门大街、凯旋东路恢复原线，调整路段去回程一致。
52路
去程沿原线行驶至凯旋东路嘉豫门大街口后，改走嘉豫门大街、九都中路、洛阳桥恢复原线，调整路段去回程一致。
53路
去程沿原线行驶至九龙鼎后，改走承福门大街(原金业路)、九都东路、洛阳桥恢复原线，调整路段去回程一致。
59路
去程从西关发车，改走承福门大街(原金业路)、九都东路、九都中路、嘉豫门大街、中州中路恢复原线，调整路段去回程一致。
61路
去程沿原线行驶至洛阳桥南后，改走九都中路、嘉豫门大街、中州中路恢复原线，调整路段去回程一致。
65路、93路、万年青专线
去程从西关发车，改走承福门大街(原金业路)、九都东路、洛阳桥恢复原线，调整路段去回程一致。
76路
去程沿原线行驶至民族路新街口后，改走新街、新街桥、滨河南路、龙门大道恢复原线，调整路段去回程一致。
81路
去程沿原线行驶至中州中路嘉豫门大街口后，改走嘉豫门大街、九都中路、洛阳桥恢复原线，调整路段去回程一致。
101路
调整为(谷水西—王城广场)区间运行。
106路
调整为(河洛古城—西关[九龙鼎东])区间运行。
V7路
调整为(警安花园—定鼎大桥南)区间运行。
V19路
内环从西关发车，改走承福门大街(原环城西路)、唐宫东路、唐宫中路、嘉豫门大街、中州中路恢复原线；
外环沿原线行驶至中州中路嘉豫门大街口后，改走嘉豫门大街、唐宫中路、唐宫东路、承福门大街(原环城西路)、西关。
文旅专线
末班发车时间调整为谷水西14:05、龙门石窟15:30。
途经线路会根据道路管控情况适时调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥