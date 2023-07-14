洛阳地铁1号线应天门站运营时间调整

今日，“洛阳轨道交通”微信公众号发布消息称，洛阳地铁1号线应天门站将于8月16日、17日、18日下午15：00至21：30关闭车站、暂停服务，期间所有列车在应天门站不停站通过。
今日，“洛阳轨道交通”微信公众号发布消息称，洛阳地铁1号线应天门站将于8月16日、17日、18日下午15：00至21：30关闭车站、暂停服务，期间所有列车在应天门站不停站通过。
今日，“洛阳轨道交通”微信公众号发布消息称，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会开幕式将于8月18日在应天门举行，为配合开幕式有序进行，营造安全良好的社会环境，根据相关要求，洛阳地铁1号线应天门站将于8月16日、17日、18日下午15：00至21：30关闭车站、暂停服务，期间所有列车在应天门站不停站通过，需要在应天门站乘车的乘客，可前往相邻车站乘车或换乘其他交通工具。⑥
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