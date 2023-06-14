洛阳市委召开专题会议 研究河洛文化旅游节筹备、隋唐洛阳城国家遗址公园建设和定鼎门南广场改造提升工作

昨日，市委召开专题会议，研究河洛文化旅游节筹备、隋唐洛阳城国家遗址公园和天街十二坊建设及定鼎门南广场改造提升工作。

市委召开专题会议

研究河洛文化旅游节筹备、隋唐洛阳城国家遗址公园建设和定鼎门南广场改造提升工作

江凌主持 徐衣显参加

昨日，市委召开专题会议，研究河洛文化旅游节筹备、隋唐洛阳城国家遗址公园和天街十二坊建设及定鼎门南广场改造提升工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取2023洛阳河洛文化旅游节筹备情况汇报。会议指出，要提升河洛文化旅游节文化内涵，积极融入汉服、音乐、博物馆等文化元素，更好激发文旅消费新活力。要强化市县联动，充分调动各县区积极性，做好秋色美景、特色民宿等旅游产品推介，提升乡村旅游知名度和影响力。要坚持运营前置理念，引入市场化主体，做好商业化开发，推动大型节会市场化运作取得新成效。要抓好展会策划，坚持线上线下联动，积极营造场景，打造一批网红传播点，实现线下引流效果最大化，吸引更多游客来洛，更好发挥综合拉动效益。要有效拉动旅游消费，引导全市商家积极行动起来，营造氛围、提升服务，推出系列打折促销活动，形成热闹、实惠的消费环境，更好满足市民游客消费需求。要加强工作统筹，提前谋划河洛文化旅游节宣传推介方案，科学设置话题，做好移动端传播；着力打造特色活动，高质量筹备摇滚马拉松等深受年轻人喜欢的活动，不断提升品牌影响力；坚持以节促建，倒逼文旅重点项目加快进度，为河洛文化旅游节运营打牢基础。

会议听取隋唐洛阳城国家遗址公园项目进展情况、定鼎门南广场改造提升深化设计方案，以及天街十二坊安业坊、淳化坊和里坊格局路网提升设计方案等汇报，对做好下一步工作提出要求。会议强调，隋唐洛阳城国家遗址公园建设要在市场化谋划上下更大功夫，加强项目包装策划，做实运营收益测算，与投资运营主体深入对接，用好“风起洛阳”等特色文旅IP，尽快启动实施一批标志性、引领性项目，推出更多沉浸式体验新文旅项目，切实打好“盛世隋唐”牌。定鼎门南广场改造提升要充分考虑整体风貌和功能布局，引入经营主体，植入体验式消费服务，打造公共聚合空间，有效带动城市文旅转型发展；要统筹抓好定鼎门街特色商业街区建设提升，优化街区环境，引入滨水业态，营造多姿多彩生活环境，形成洛阳新的潮流时尚打卡地。天街十二坊要因地制宜设置坊墙、坊门，恢复里坊路网结构，提升游客对洛阳古都的辨识度和认同感；要优选安业坊、淳化坊等业态谋划成熟、可操作性强的里坊，坚持“整坊推进”理念，深挖文化资源，做好业态谋划，尽快展示里坊形象；要统筹抓好天街沿线提升，做好微地形处理，完善配套设施建设，科学布局天街驿站，营造时空穿越场景，让游客沉浸式体验盛唐市井烟火气。

徐衣显、王军、张玉杰、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)