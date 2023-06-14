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省运会空手道比赛收官 洛阳夺得4枚金牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 19:15
洛阳冠军选手史朝东晨(红方)在比赛中取胜

　　15日，为期3天的河南省第十四届运动会青少年竞技组空手道比赛在洛阳市全民健身中心落幕。来自全省13支代表队的164名运动员参加本届省运会空手道项目15块金牌的争夺。经过三天的角逐，洛阳选手发挥出色，夺得4金1银4铜。

　　为洛阳夺得本届省运会空手道项目金牌的选手有：徐铭东夺得男子甲组61公斤级冠军，贾一琳夺得女子甲组59公斤以上级冠军，史朝东晨夺得男子乙组57公斤以上级冠军，唐镱洋、王大瑜、周文茹三名女将联手夺得女子乙组团体冠军。金牌之外，洛阳选手还有斩获：王思语夺得女子甲组53公斤级亚军，谢龙生、张皓然、吴艺分获男子甲组76公斤级季军，男子乙组57公斤级季军，女子甲组48公斤级季军。在团体项目上，孙艳杰、陈善海、闫琳博三名选手夺得男子乙组团体项目季军。

　　据介绍，空手道是第32届夏季奥林匹克运动会的比赛项目之一。该项目当中包含踢、打、摔、拿、投、锁、绞、逆技、点穴等多种技术，一些流派中还练习武器术。1994年，第十二届亚运会上，空手道首次成为正式比赛项目。2016年，国际奥委会宣布，空手道进入2020年东京奥运会。业内人士介绍，空手道动作简单易学，其中各种拳法和动作可以锻炼肌肉和力量，老少皆宜。此外，比起拳击、摔跤等项目，空手道更注重礼节，讲究点到为止，能提高练习者的身体、心理等综合素质，尤其适合青少年练习。

　　自国家体育总局在2017年正式将空手道列为全运会比赛项目以来，我省空手道项目一直在全国名列前茅，曾涌现出中国空手道项目首个世界冠军和亚运会冠军——李红以及奥运会银牌获得者尹笑言。即将开赛的杭州亚运会上，也将出现河南选手为国拼搏的身影。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 沈玺）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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