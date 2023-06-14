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洛阳市与全省同步举行第九期“三个一批”项目建设活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 17:31

我市与全省同步举行第九期“三个一批”项目建设活动
全市集中签约开工投产一批重大项目
江凌、徐衣显参加

　　15日，根据省委省政府统一部署，我市与全省同步举行第九期“三个一批”项目建设活动，集中签约、开工、投产一批重大项目，持续营造抢机遇、抓项目、促投资、增动能的浓厚氛围。市委书记江凌、市长徐衣显参加活动。

　　“三个一批”项目建设活动开展以来，全市上下坚持把产业发展作为现代化洛阳建设的首要任务，抢抓新一轮产业变革、建设全国统一大市场、国家实施逆周期调节、新的消费需求不断涌现等带来的机遇，牢固树立“项目为王”理念，积极抢抓产业风口，滚动开展、压茬推进重大项目建设，项目总数、投资总额位居全省前列，为加快重塑产业格局、推动经济持续恢复向好提供了有力支撑。

　　此次“签约一批”活动中，全市集中签约39个省重点项目，总投资260.6亿元，涵盖新能源、新材料、新IT、智能装备等风口产业领域。其中，伊滨区海亦盾构机项目、洛龙区高速光电连接器项目、宜阳县5G电子及芯片散热基体材料项目、伊川县光电复合材料生产项目、西工区智能电控设备生产项目、涧西区高端特种装备生产基地项目、孟津区钛材精深加工项目、洛宁县电子产品锂电池生产项目等8个代表性项目在市分会场集中签约。针对签约项目，各地各部门将强化协调联动，切实做好要素保障和前期工作，以更加有效的举措、更加主动的服务，推动签约项目尽快开工。

　　“开工一批”活动在位于高新区的麦斯克电子年产360万片8英寸硅外延片项目举行。该项目是企业抢抓新型半导体材料产业风口谋划实施的重大项目，总投资约14亿元，可有效填补8英寸半导体硅外延片研发生产空白，进一步延展新型半导体产业链，整体提升企业质量效益和行业竞争力。当日，全市集中开工省重点项目37个，总投资277亿元，年度计划投资90.6亿元，涉及先进制造业、战略性新兴产业、社会民生及现代服务业等领域。下一步，我市将坚持领导分包等推进机制，支持重点项目开足马力、加快建设，力争形成更多投资量和实物工作量，实现早建成、早达效。

　　当日上午，我市还举行了“投产一批”观摩活动。在普莱柯国家兽用药品工程技术研究中心，江凌等认真察看生物安全三级(P3)实验室及新型基因工程疫苗产业化项目建设，详细了解科技创新、人才引育、产业布局等情况，鼓励企业坚持以科技创新引领产业升级，以高能级创新平台集聚资源要素，聚焦重大动物疫病防控和生物疫苗研发关键共性技术，高效推进科研攻关和成果转化，加快推动洛阳生物疫苗产业集群发展，为构建现代化产业体系贡献更大力量。

　　在全省会议上，中石化洛阳分公司围绕百万吨乙烯项目建设作了发言。

　　市领导王军、张玉杰、陈功、赵莉、牛刚、张汉智、仝宇鹏、王淑霞、何武周等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭旭光 实习生 郭加琪)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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