喜迎省运会！“体育+乡村”跑出振兴加速度

夏秋交替，来到汝阳陶营大虎岭“醉美乡村公路”，连绵青山入目，习习清风拂面。山野间登山徒步，公路上骑行驰骋，帐篷下露营欢聚，民宿里休憩小住，天气的燥、心头的躁都会消散。

夏秋交替，来到汝阳陶营大虎岭“醉美乡村公路”，连绵青山入目，习习清风拂面。山野间登山徒步，公路上骑行驰骋，帐篷下露营欢聚，民宿里休憩小住，天气的燥、心头的躁都会消散。

在大虎岭，最出圈的莫过于这里的登山步道和百里画廊“醉美公路”，“青铜体验道”“白银大众道”“黄金精品道”“王者挑战道”，各类群体都能畅享户外运动的乐趣。

“体育改变了大虎岭！”陶营镇党委书记丁向阳感慨。大虎岭生态富集、山明水秀，坐拥茂密林区、石林奇观、九龙潭水库等生态资源，却一直藏于深闺。

近年，随着运动康养的兴起，当地另辟蹊径发展体育康养产业，相继建成石林景观栈道、20公里自行车和马拉松赛道、35公里徒步步道，露营基地、民宿小院成功运营。

如今，以生态擦亮底色、以设施提升品质、以赛事打造品牌、以业态聚集人气，大虎岭已经成为集运动休闲、体育赛事、文化创意、欢乐体验为一体的特色小镇，带动乡村多元业态蓬勃发展。

无独有偶，洛宁小界乡也尝到了体育的甜头。蜿蜒的乡村公路宛如游龙盘旋在嶕峣山上。在这里，一年四季都能与高水平自行车运动员们邂逅。

这些年，洛宁依托“四好农村路”建设，建成37公里的环嶕峣山国际自行车赛道，同时高标准打造赛道驿站、公厕、休息站及运动员训练中心，形成了一流的体育训练生态。与此同时，嶕峣山片区以体育休闲为突破口，大力发展高端民宿、露营基地等特色产业，先后打造“山水隐庐·界外”“春山溪谷”“银洞河山庄”“嶕峣春溪露营基地”等农文体旅融合的休闲打卡地，颇受欢迎。

不同于洛宁与汝阳，宜阳的水上运动、射击射箭等运动项目发展风生水起。今年，省第十四届运动会赛艇皮划艇、射击射箭等一系列比赛均在这里进行。

近年，依托“南山北岭洛水穿境”的自然生态禀赋，宜阳打造北方唯一的国际顶级皮划艇激流回旋赛道、符合国家标准的静水皮划艇基地、国家级射击射箭基地，突出“赛事搭台、经贸唱戏”“一日比赛、多日停留”“一人参赛、多人消费”的“体育+旅游”新模式，走出了文化、体育、商业、旅游融合发展新路子。

体育消费激活体育产业。在宜阳县产业集聚区，富隆特体育用品公司生产的泳帽、泳镜、泳衣等游泳潜水类体育产品远销全球，产值达1.2亿元，带动了大量农村劳动力转移就业。

不仅如此，随着北京冬奥会的成功举办，冰雪运动也在洛阳蓬勃兴起。栾川石庙镇杨树坪村平均海拔在1300米以上，素有“中原海拔第一村”之称。当下，依托洛阳伏牛山滑雪度假乐园，这里成功打造了集户外冬季滑雪、四季室内滑雪、夏季旱雪跳台、山岳观光、户外露营、康体养生、体育竞训为一体的综合性度假目的地。

“过去，杨树坪山高路远、耕地匮乏，乡亲们困守山林；如今，乡村民宿如雨后春笋般发展起来，节假日一房难求，真正让‘冷资源’释放出‘热效应’。”伏牛山滑雪度假乐园负责人坦言。

“实践证明，全面推进乡村振兴，体育大有可为。”市体育局相关负责人表示。下一步将持续深化探索“体育+”发展模式，以体育助力乡村建设、赋能农业发展、促进农民健康、丰富乡村文化，为乡村振兴助力赋能。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 怡琳 慧怡 文/图）