19枚金牌！洛阳队蝉联省运会射击金牌榜第一

经过6天紧张角逐，河南省第十四届运动会青少年竞技组射击比赛(步、手枪项目)12日下午在洛阳市体育中心射击馆落下帷幕，东道主洛阳队夺得17枚金牌。加上此前夺得的两枚飞碟射击金牌，洛阳队以19枚金牌蝉联省运会射击金牌榜第一。

全神贯注

经过6天紧张角逐，河南省第十四届运动会青少年竞技组射击比赛(步、手枪项目)12日下午在洛阳市体育中心射击馆落下帷幕，东道主洛阳队夺得17枚金牌。加上此前夺得的两枚飞碟射击金牌，洛阳队以19枚金牌蝉联省运会射击金牌榜第一。

“本届省运会射击项目总计48枚金牌(含飞碟射击项目4枚)，洛阳队夺取了近一半，展示了雄厚的实力。”昨日，河南省射击射箭运动中心副主任王允高兴地说，洛阳有关单位高度重视，勇于担当，持之以恒抓好射击队的训练备战，即使在疫情防控期间也丝毫没有松懈，能取得如今的成绩，实至名归。在专业训练方面，洛阳射击教练团队摸索出了一套科学有效的方法，让人才选拔和培养工作走在了全省前列。

“近年，洛阳输送的何正阳等一批优秀选手，不仅代表河南夺得全运会冠军，还代表中国参加东京奥运会。在本届省运会上，布帅航等一批新星涌现，让我们对河南射击的明天充满期待。”王允表示，希望洛阳今后加强与各兄弟城市的交流，取长补短，做好经验推广，带动全省射击水平整体提升。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)