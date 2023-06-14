洛阳市委召开重点工作调度会

12日上午，市委召开重点工作调度会，传达学习中央、省有关会议精神，研判调度近期重点工作。市委书记江凌主持会议并讲话，强调要进一步转变思维理念，找准工作抓手，奋力攻坚克难，推动市委十二届四次全会各项部署要求落实落细。

市委召开重点工作调度会

转变思维理念 找准工作抓手 奋力攻坚克难

推动市委十二届四次全会部署要求落实落细

江凌讲话 徐衣显、杨骁参加

12日上午，市委召开重点工作调度会，传达学习中央、省有关会议精神，研判调度近期重点工作。市委书记江凌主持会议并讲话，强调要进一步转变思维理念，找准工作抓手，奋力攻坚克难，推动市委十二届四次全会各项部署要求落实落细。

会议指出，市委十二届四次全会深入贯彻落实中央、省委决策部署，对加快建设现代化产业体系进行再部署再推动，旨在动员全市上下进一步统一思想、鼓足干劲，在建设现代化产业体系上下更大功夫，奋力开创现代化洛阳建设新局面。各地各部门要深刻领会全会精神，既充分估计转型发展的困难局面，又善用发展的眼光看问题、用发展的办法解难题，加快建设现代化产业体系，扎实做好基层“三保”工作，有效化解社会矛盾，确保经济社会发展保持平稳态势。要努力营造有利于洛阳发展的良好生态，保持好当前风口产业项目陆续落地实施、新文旅产业蓬勃发展的良好态势，持续优化营商环境，营造干事创业氛围，有效提振社会各界尤其是企业的发展信心，打造让洛阳人更骄傲的城市。要加快转变思维理念，强化市场思维、创新思维、系统思维，有效克服困难、解决问题，不断开辟现代化洛阳建设新境界。

会议强调，推动市委全会部署要求落实落细，必须找准工作抓手。要善于危中寻机、化危为机，抢抓新一轮产业变革、建设全国统一大市场、国家实施逆周期调节、新消费需求不断涌现带来的机遇，因地制宜加大科技产业社区建设力度，积极引进产业链配套项目，加快形成集群效应；抓好新文旅产业项目招商，营造更多青年人喜欢的消费场景，推动文旅市场热度持续攀升；用好城中村改造政策，加强项目包装策划，注重运营平衡，推动城市功能品质持续提升。要善于用市场思维谋事干事，聚焦高标准农田建设、特色街区改造提升、农贸市场改造提升等重点，摆脱依靠行政手段和体制内资源的路径依赖，用市场化思维、市场化手段解决项目融资、要素保障、资源整合、建设运营等问题，以理念之变引领发展之变。要善于统筹发展和安全，强化风险意识、安全意识，抓好信访突出问题专项攻坚，着力推动干部下沉，高度重视网上信访，用心用情用力及时解决群众合理诉求；常态化抓好安全生产工作，完善机制、建强队伍，抓好隐患排查整治，守住不发生群死群伤事故的底线；切实防范化解重点领域风险，积极防控地方债务风险，推动平台公司优化结构、改革瘦身，“一企一策”化解市属国有企业债务风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。

徐衣显、杨骁、王军、张玉杰、陈功、张武清、李新红、张汉智、仝宇鹏、王淑霞、何武周、徐哲、封勇等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)