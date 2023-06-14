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洛阳女排夺冠！青少年竞技组排球甲组比赛收官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.12 09:17
洛阳女排主攻手扣球

　　昨日傍晚，宜阳县体育中心体育馆内人声鼎沸，现场锣鼓声与观众的呐喊声交织成一片，河南省第十四届运动会青少年竞技组排球甲组的两场决赛正在紧张进行。随着9号主攻手李爽一记重扣，洛阳女排以25∶17赢下第三局，以3∶0完胜郑州女排夺得冠军。在男排决赛上，洛阳男排苦战三盘惜败新乡男排，获得亚军。

　　在此前的小组赛上，洛阳男女排均以三战三捷的战绩进入半决赛。其中，洛阳男排以3∶1击败郑州队，以3∶0战胜漯河队，以3∶0战胜焦作队；洛阳女排则以3∶0战胜三门峡队，以3∶0击败新乡队，以3∶0完胜济源队。在10日下午举行的男女排半决赛上，洛阳女排以3∶0击败周口女排，与郑州女排会师决赛；洛阳男排在先输一局的情况下，连扳三局逆转战胜济源男排，获得参加冠军争夺赛资格。

洛阳女排队员发球得分

　　昨日16:30，男女排两场决赛同步开赛，四支代表队向本届省运会排球赛的最高荣誉发起冲击。

　　比赛的进程可谓惊心动魄。女排方面，首局比赛，双方比分交替上升，直至13∶13。此后，洛阳队适应了郑州队小快灵的打法，通过拦网和强力进攻逐渐取得优势，最终以25∶17先下一城。第二局开始后，洛阳队通过跳发球和成功率极高的拦网，打出一波9∶0的得分潮，将比分一举拉开，最终以25∶14再下一城。第三局比赛，郑州队破釜沉舟，采取灵巧的吊球和斜线扣球得分，在比分上曾一度反超洛阳队。不过，在稳住阵脚后，洛阳队利用网前优势，继续高举高打，一鼓作气拿下第三局。

　　男排方面，洛阳队不敌新乡队获得本次比赛的亚军。至此，本届省运会青少年竞技组排球比赛全部结束，在甲、乙两个组别四个项目上，洛阳队共获得一个冠军、两个亚军和一个季军，展示了雄厚的实力。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 张光辉 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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